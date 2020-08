Santamaría responsabiliza a Andrónico Rodríguez por cierre de bancos y escasez de combustibles en el Trópico





14/08/2020 - 11:27:40

La Paz, (ABI). - El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, responsabilizó al dirigente cocalero, Andrónico Rodríguez, por el cierre de entidades financieras y la escasez de combustible, pues él instruyó el bloqueo de carreteras que impide el traslado de carburantes y de remesas para los bancos hacia el Trópico de Cochabamba. "El combustible avanza en cisternas por tierra que ellos tienen bloqueada, (entonces) por dónde va a pasar; la remesa de los bancos, que tienen operaciones en el trópico de Cochabamba y otras poblaciones del país, también se traslada por tierra y no tienen otra forma (porque) las cisternas no tienen alas, los vehículos que custodian las remesas no tienen alas", fustigó la autoridad. Esta respuesta surge luego que Rodríguez, el jueves, denunció "el cierre repentino y de manera inexplicable de la entidad financiera Banco Unión y la suspensión de extensión de hojas de ruta para los surtidores" en toda la región del Trópico y pidió a las instituciones del Estado la inmediata regularización de esos servicios. Ante esta situación, Santamaría explicó que esa situación se registró por las movilizaciones de sectores afines al MAS que cerraron distintas carreteras, impidiendo el paso de vehículos. "No es cierto que el Gobierno haya instruido no emitir hojas de ruta (a los surtidores o cerrar instituciones financieras en esa región). Son ellos, al instruir el bloqueo irresponsable de caminos, quienes prohíben la circulación (de vehículos)", agregó Santamaría, en entrevista con PAT. Según la autoridad, dependerá de la decisión orgánica de los dirigentes y sobre todo de sus bases que se deje de perjudicar al Trópico de Cochabamba y el resto del país con el bloqueo de carreteras, que mantienen desde el pasado 3 de agosto, incluso, dificultando en plena pandemia el paso de medicamentos y oxígeno medicinal. Pues "así como clama el señor Rodríguez el ingreso del combustible, así también claman nuestros compatriotas la necesidad del oxígeno para salvar vidas, para combatir la complicada situación hospitalaria después del desastre que nos dejaron luego de 14 años de despilfarro de su gobierno y de su líder, quien comandaba a los cocaleros", puntualizó.