En Santa Cruz y El Alto se mantienen puntos de bloqueos; en Los Yungas y Chuquisaca los levantan





14/08/2020 - 09:33:27

El Deber.- Faltando unos minutos para el viernes 14, los distintos puntos de bloqueos que existen en Santa Cruz aún se mantenían activos. En la provincia Ichilo siguen vigentes los tres puntos de cierre: Santa Fe (municipio de San Carlos), en el puente del río Yapacaní y en el km 21 de este mismo municipio continúa cerrado el paso. En Tiquipaya, en la provincia Andrés Ibáñez, igual se tiene el reporte de que hasta el momento el paso sigue cerrado y que solo por las mañanas dejan transitar por una hora a los vehículos que se encuentran en el lugar. En la provincia Ñuflo de Chávez, los puntos de bloqueos están en cuatro lugares: San Julián, Cruce Casarabe, en Cuatro Cañadas y Los Troncos, informaron los vivientes de la zona. En la tarde, en Cuatro Cañadas se registró un incidente entre bloqueadores y una ambulancia del municipio que, al intentar pasar por el punto, algunos manifestantes se metieron adentro en busca de armas, lo que ocasionó la molestia del conductor quien lamentó que toquen los equipos esterilizados que son trasladados para la atención de los pacientes. También en esta provincia, los caminos alternos que estos días han servido como ruta de escape, han sido bloqueados con palos y troncos para que no pase ningún motorizado (foto). Al finalizar la tarde, la presidenta del Estado, Jeanine Áñez promulgó la ley para las elecciones generales que deben realizarse hasta el 18 de octubre. En la elaboración de esta normativa participaron el órgano electoral y el legislativo que llegaron a este acuerdo para la pacificación del país. Pese a ello, horas antes de la promulgación de la ley, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, convocó este viernes a las 11:00 a la ciudadanía que está cansada de los bloqueos para salir a los distintos lugares donde está cerrado el paso para liberarlos. Aparecen puntos de desbloqueo en La Paz El sector de Los Yungas fue el primero en enviar fotos sobre el desbloqueo de las vías. A las 21:30 llegaron dos fotografías en las que se puede observar la circulación de vehículos y describen que se trata de la tranca de Urujara, en la salida hacia el norte de La Paz. A estas fotografías se sumó una publicación de Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch)en la que hacen conocer que instruyeron el desbloqueo de las vías. “Declarar un cuarto intermedio en los bloqueos de caminos, manteniéndonos en estado de emergencia ante cualquier intento de modificar la fecha de elecciones o cualquier otra situación”, señala la parte resolutiva y que lleva la firma de cuatro dirigentes de la Futpoch. Mientras en la ciudad de El Alto, los bloqueos siguen de forma esporádica y cierran el paso en los distritos 7 y 14 solamente. El distrito 7 es el que se encuentra en Senkata, como punto estratégico; mientras que el distrito 14 se encuentra en la salida hacia Ilo y el santuario de Copacabana. Ayer, los vecinos de otros distritos como el 4 y el 5 empezaron el desbloqueo y censuraron a sus dirigentes por obligarlos a asumir medidas que no tienen mayor relevancia. En un cabildo que se realizó en Villa Mercedario, los vecinos manifestaron que empecinarse en la fecha del 11 de octubre (tal como propone la COB) solo perjudica a los vecinos que deben salir a trabajar. El sector más radical está en esos dos distritos, el 7 en Senkata y el 14 que la mañana del jueves recibieron el “refuerzo” de los campesinos de la provincia Omasuyos que determinaron seguir con las medidas de presión sobre la ciudad de La Paz. Este grupo es el más numeroso y que además cuenta con el apoyo de los maestros rurales que también se sumaron a esta presión y reivindican como principal demanda la renuncia de la presidenta, Jenaine Áñez. Juicios



El viceministro de Gobierno, Wilson Santamaría, adelantó que estos bloqueos provocaron la muerte de muchas personas y dijo que aquellos causantes de esos fallecimientos deben ser identificados y luego sancionados. Conminó al Ministerio Público a iniciar las investigaciones sobre los cabecillas de estas movilizaciones y también sobre los que atacaron en las vías a los camiones o asaltaron a los choferes. Pero no dijo si ellos como Gobierno presentarán alguna denuncia contra los dirigentes del Pacto de Unidad y de la Central Obrera Boliviana (COB), que fueron los cabecillas de toda la movilización.