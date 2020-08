Una rebelión electoral en las bases del chavismo enciende las alarmas de Nicolás





Infobae.- El 16 de julio de 2020 se cerró un acuerdo entre el Partido Patria para Todos (PPT), Partido Comunista de Venezuela (PCV), Izquierda Unida (IU), Corriente Marxista Lucha de Clases, Partido Revolucionario del Trabajo (PRT), MBR-200, Red Autónoma de Comuneros, Compromiso País (COMPA), Somos Lina y los colectivos Movimiento 23 de Octubre, 5 de Marzo, Dirección Táctica Catedral, Tupac Katari, entre otros. ¿El objetivo? Llevar a las elecciones parlamentarias candidatos sin el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). A esa opción la llamaron Alternativa Popular Revolucionaria (APR). Inicialmente las caras visibles fueron Rafael Uzcátegui por el PPT, Oscar Figuera por el PCV, Manuel Isidro Molina por el MPA, Félix Velásquez por Izquierda Unida, Wendy Tellechea por Somos Lina, Johnson Romero por Lucha de Clases, Olga Morey COMPA, Luis Daniel Barrios por ; MBR-200, Guido León por LGTI y Ulises Castro por Comuneros.



La situación prende las alarmas de Nicolás Maduro y de los altos jefes del poder venezolano, que exigieron a Jorge Rodríguez actuar rápidamente para que no se sepa que el Polo Patriótico está a punto de dividirse. Los integrantes de APR se proponen una cruzada que lleve al avance de la rebelión en las bases del PSUV, contra la alta dirección política de ese partido. Ante la cercanía de las elecciones que Maduro se propone realizar en diciembre, se encuentra con un Diosdado Cabello que, además del Covid-19, no está nada satisfecho con la pasada a retiro de 53 altos oficiales de su promoción, con la consecuencia que no solo merma su liderazgo militar sino que entiende claramente la jugada que lo puede sacar del poder, como ya ocurrió con el otrora poderoso presidente de la estatal Pdvsa y Ministro de Petróleo, Rafael Ramírez o con el ex ministro de varias carteras Elías Jaua Milano.



Que varias de las organizaciones incondicionales del Polo Patriótico, como el PCV y el PPT, además de colectivos que forman parte de las agrupaciones defensoras de la revolución, podrían colocar en riesgo el triunfo absoluto que Maduro y Jorge Rodríguez pretenden lograr en las elecciones parlamentarias. Con la APR surge un grupo que pretende disputarle el liderazgo del chavismo al PSUV, en una clara batalla de poder político. El PSUV gobierna solo Rafael Uzcátegui, secretario general del partido Patria para Todos (PPT) anuncia a finales de julio que tomaron la decisión “de construir con el PCV, otras organizaciones, la Corriente Marxista Lucha de Clases, así como el partido Izquierda Unida, distintos colectivos y distintas iniciativas políticas, sociales, gremiales que constituimos una Alternativa Popular Revolucionaria, una fuerza, un bloque para participar en las elecciones del 6 de diciembre a la Asamblea Nacional”. Más recientemente publica, a través de otro sonido y dirigiéndose a la militancia del PPT. Explica que hubo un debate intenso en el partido, donde privó la necesidad de decidir las alianzas y los términos de ellas. “Algunos compañeros consideran que la única alianza posible es con el PSUV. Otros, que depende de la oferta electoral del PSUV, que hasta hoy no hay ninguna información oficial entre PPT y la dirección Nacional del PSUV o de la presidencia de la República, lo que demuestra el poco interés del PSUV, del Gobierno Nacional de concertar alianzas con las fuerzas patrióticas que lo han acompañado y que han respaldado al presidente Maduro, a gobernadores y legisladores”. Debido a ello crean una comisión para oír al PSUV si es el caso. “Está el PPT informado de las conversaciones que se han venido sosteniendo a nivel del frente popular antifascista y antiimperialista”. Habla de la alianza electoral, aunque reconoce que no hay una propuesta electoral. “He constatado que la mayoría de las estructuras del PPT está por un acuerdo con el PCV y las demás fuerzas que integran al APR”. “La unidad de las fuerzas patrióticas no es solo una consigna. La unidad había que construirla a partir del Gobierno, a partir de una dirección colectiva y con temas compartidos. ¿Quién lo ha evitado? El Gobierno del PSUV, el PSUV que no ha creído, y lo ha dicho, de compartir la posibilidad de que haya una coalición de Gobierno y han insistido en gobernar solos”, dice Rafael Uzcátegui. Le ofrecieron 18 candidatos William Rodríguez, miembro del Secretariado Nacional del PPT, tiene otra posición y explica que le informó a Uzcátegui que, por instrucciones de Ileana Medina, lo llama para informarle de la reunión que tuvieron con Jorge Rodríguez a quien le expresan la molestia con el acuerdo que firmaron con Nicolás Maduro “y que dos años después no había sido posible tener una reunión con él. A Jorge le expresamos allí las diferencias con la política macroeconómica, la disposición del PPT de defender el salario, el bolívar, las prestaciones sociales y a los trabajadores petroleros, siderúrgicos, a los campesinos y comuneros”. “Lamentablemente la reunión fue muy corta y no permitió profundizar. Él, Rodríguez, tomó nota. Al final pregunta cuál es la aspiración del PPT y le dije queremos 18 diputados principales con sus suplentes, no vamos a aceptar que el suplente sea del PSUV. Él sacó una cuenta y dijo que estábamos pidiendo el 7% de los diputados y eso es mucho. Yo le dije que eso es lo que estamos solicitando”. “A Ileana Medina la llamaron el domingo en la noche y le dijeron ‘bueno, manden los nombres’ de esos 18 principales y 18 suplentes”, destaca Rodríguez. Le reclama a Uzcátegui la alianza electoral con el PCV y niega que esa decisión se aprobó “porque ahí no se vota y se hace por consenso”. Culto a Chávez El 8 de agosto de 2020, Manuel Isidro Molina y Marcos Fuenmayor, en representación del Movimiento Popular Alternativo de Venezuela (MPA) publica que, luego de varias semanas de discusiones con los participantes en la constitución de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) que lideran el PPT y el PCV, “en consulta nacional colectiva hemos decidió deslindarnos de esa alianza por motivos de naturaleza política y conceptual”. La justificación que dan es que “lamentablemente, el curso de los intercambios realizado evidenció explícitamente contradicciones de fondo incompatibles con los postulados y objetivos estratégicos, éticos y políticos que promovemos para impulsar un proceso de reconstrucción moral e institucional de la República”. Reconocen que “hemos estado motivando el encuentro con diversos sectores de la vida venezolana provenientes de la inmensa inconformidad social y política nacional, visto el rotundo fracaso del gobierno del presidente Nicolás Maduro y el PSUV, y las andanzas de una ‘oposición’ irresponsable, golpista y entregada a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia”. “Menos íbamos a participar en un esfuerzo colectivo con una política asociada a la exaltación del culto a la personalidad del finado Hugo Chávez, como forma de superación del actual desastre nacional, enfatizaron”. Otro que marcó distancia fue Julio Escalona quien destaca que en la APR ve “a partidos que conozco y respeto como el PPT, el PCV, PRT y otros movimientos. Todos pues, respetados por mí. Me sorprende que estas organizaciones y movimientos hayan aceptado que mi nombre aparezca firmando esa declaración, pues ellos saben bien que la desconozco. Si el firmante de esa declaración es otro Julio Escalona distinto a mí, ha debido buscar la manera de hacerlo saber. Hasta donde sé, en Venezuela, el único Julio Escalona reconocido nacionalmente como dirigente político, no hoy, sino desde hace varias décadas, soy yo.. que fui y soy guerrillero, que durante décadas he sido y soy dirigente político, que publico documentos, ensayos, artículos; que he publicado libros, que soy conferencista, profesor en la UCV”. “Deseo ratificar que yo soy chavista, bolivariano, socialista y profundamente patriota, antiimperialista e internacionalista. Soy amigo del PSUV, que sé que es sectario, con una capa burocrática y otros etcéteras”, dice agregando que “cualquier decisión la tomaré yo”, dice Escalona. Ahora el PPT, más que el PCV, sabrá lo difícil que es retar al poder de un régimen que controla todos los organismos, a excepto de la Asamblea Nacional. Hay antecedentes de lo que ocurrió hace apenas unas semanas con decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra las directivas de partidos como Acción Democrática (AD), Voluntad Popular, Primero Justicia y muchos otros en el pasado.