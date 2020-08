Del pulso interno del MAS a la Pacificación II de Áñez en la ruta hacia las elecciones





14/08/2020 - 09:04:03

El País.- La campaña electoral ya corre. En realidad ya corría. En realidad, nunca ha dejado de correr. La fecha del 18 de octubre está blindada por Ley, aunque eso no ha hecho que se desmovilicen las organizaciones sociales que ya cambiaron su pedido de “elecciones ya” por “Fuera Áñez” hace unos días. El día tuvo tres momentos a partir de la sanción de la Ley: el desconocimiento por parte del Pacto de Unidad, la promulgación por parte de Jeanine Áñez y el mensaje de Salvador Romero, tal vez el único de los políticos de primera línea que percibe el riesgo de no llevar bien esta elección. Por partes. Desconocer al MAS, "salvar" a Evo Los dirigentes del Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana convocaron conferencia de prensa con un claro objetivo: desconocer al MAS del legislativo y al mecanismo electoral como resolución de un conflicto que no se trata solo de quién ostenta el poder, sino de cómo lo ejerce. Los dirigentes no escatimaron calificativos para describir el accionar del MAS del Senado, a quien tildaron de “traidores” por no haber ni consultado ni considerado el ultimátum dado el día anterior con fecha electoral el 11 de octubre. Sin embargo, la crítica se hizo extensible a la “clase media del MAS, intelectuales, que vinieron a acompañar el proceso y se adueñaron del proceso”. Una crítica explícita a la última gestión de Evo Morales, quien al final decidió que así fuera, pero salvando a Morales a quien aun consideraron como “hermano compañero”. Morales quiere que se levante el bloqueo porque perjudica electoralmente al MAS y explícitamente lo ha planteado. Las organizaciones pueden ir un paso por delante, por lo que advierten que siguen vivas y que no podrá gobernar alguien que plantee su anulación. Los más vivos apuntan al Mallku como verdadero líder de la protesta, justamente el único líder contrastado enfrentado por igual al MAS y a lo que el Gobierno de Jeanine Áñez y Branko Marinkovic representan. El Gobierno estima que esta noche se han desmontado el 80% de los bloqueos, y la propia emisora Radio Kawsachun Coca ha bajado la intensidad… pero también se reporta acumulación de fuerzas en La Paz. Los caminos de Jeanine Áñez Estos días también está en el disparadero la candidatura de Jeanine Áñez, a quien le van a obligar mil veces a desmentir todos los rumores que insisten en su renuncia, a pesar de que sus actos y dichos lo dejan bien claro. Ayer aprovechó la promulgación de la Ley que blinda las elecciones el 18 de octubre para incidir en los mensajes electorales que tanto le critican sus contrincantes “porque no ayudan al país”. Ayer lo hizo bajo la atenta mirada de los representantes de la Iglesia Católica, la ONU y la Unión Europea, que esperaban un mensaje tal vez conciliador y de apoyo al diálogo, que no ha hecho más que comenzar. Áñez sin embargo volvió a excluir a los movilizados al hablar de buenos y malos bolivianos; insistió en sus bonos y el crédito del FMI atribuyéndose éxitos; y habló de “segunda pacificación”, un concepto de cosecha de Manuel Suárez y que le sirve para justificar su candidatura al negar que el conflicto de hoy sea un continuo irresuelto, como apunta el presidente del TSE Salvador Romero. Áñez sostiene su candidatura sobre la afirmación de que en noviembre se pacificó un país y se empezó una nueva historia, y por eso, al haber cumplido con la encomienda de la transición, puede ser candidata. La exclusión en esa nueva historia, que se exacerbó con las amenazas de cancelar la sigla del MAS y el aplazo reiterado de la resolución democrática, ha generado las tensiones actuales. Romero y la normalidad Salvador Romero, que se ha reafirmado en esta crisis como negociador solvente, convocó una conferencia de prensa para ratificar la convocatoria electoral y diseminar algunas novedades, como la votación por rangos de edad y las medidas de bioseguridad. De hecho, la Ley promulgada le da competencias para normar por reglamento tanto las ausencias a la votación como la sustitución de jurados por causas fortuitas o de enfermedad. Romero no entró en confrontaciones, aunque deslizó su opinión respecto a los bloqueos, “confiando” en que en las próximas horas se vayan desinflando por sí mismos coincidiendo también con el fin de semana, aunque por el momento no hay evidencias de ello.

Candidatos, elecciones y fusiones pre-electorales En la jornada del miércoles se filtró la posibilidad de eliminar la prohibición de que un candidato que renuncia a su lista pueda incorporarse en otra. La posibilidad abierta volví a incidir en la fusión de posibles candidaturas rivales del MAS para incrementar opciones, sin embargo, no se ha consolidado. A la espera de nuevas encuestas, las tres primeras dieron el primer puesto al Movimiento Al Socialismo no tan lejos de Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana. Más lejos aparecía Juntos de Jeanine Áñez, por encima de Luis Fernando Camacho. Se prevé que el conflicto librado tenga efectos, sobre todo entre la población indecisa.