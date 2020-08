Gobierno de Brasil considera que vacuna de Oxford es la mejor opción, eficacia de la rusa no está clara





13/08/2020 - 19:05:47

Agencia Brasil.- El ministro interino de Salud de Brasil, Eduardo Pazuello, dijo este jueves que la mejor opción de vacuna hasta ahora es la Oxford. "Puedo asegurarles que AstraZeneca, con Oxford, sigue siendo nuestra mejor opción", dijo a dipurados y senadores durante una audiencia pública de la comisión mixta que supervisa los esfuerzos del gobierno para hacer frente a la COVID-19. Brasil firmó un acuerdo de $us 100 millones con AstraZeneca-Oxford, que incluye la transferencia de tecnología para la producción de la vacuna en Brasil. Otras instituciones brasileñas también están colaborando con importantes empresas farmacéuticas internacionales para investigar y desarrollar una vacuna para la COVID-19. "Creo que el contrato se finalizará el viernes, con la asignación de recursos para AstraZeneca, con Fiocruz. Esa vacuna es la más prometedora, pero seguiremos acompañando todas las demás", dijo Pazuello.



Vacuna rusa En cuanto a la vacuna rusa, el ministro dijo que su eficacia aún no está clara. "Es todavía muy incipiente. Los puntos de vista son todavía muy superficiales, las respuestas no son profundas, y no tenemos cifras concretas". La conclusión, agregó, se tomó tras una reunión celebrada el miércoles (12), a la que asistieron el gobernador de Paraná, Ratinho Júnior, representantes de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), representantes de la empresa rusa y la embajada de ese país. La vacuna rusa podría ser viable, argumentó Pazuello, pero depende de muchas negociaciones y trabajo antes que sea avalada por la Agencia de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) y se debata su compra. "Ayer recibí la empresa estadunidense Covax, con una unidad e fabricación en Tailandia, que también trajo la posibilidad de fabricar, aunque con plazos algo más largos", informó. En este último caso, la producción tendría lugar en marzo o abril de 2021. "También estamos negociando para ver si eso puede mejorar, acelerarse y si podemos participar. Todas las iniciativas son válidas. Creo que esto nos permitirá sumar esfuerzos para tener una gran victoria al final", declaró.