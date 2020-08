No instruyen levantar los bloqueos: La COB masista no acepta su fracaso y desconoce la Ley de Elecciones





13/08/2020 - 18:02:32

La Paz.- La Central Obrera Boliviana (COB), afín al Movimiento Al Socialismo de Evo Morales, no acepta el fracaso de sus bloqueos y cerco a las ciudades y desconoció la Ley de Elecciones que fue aprobada por acuerdo de todas las bancadas en la Asamblea Legislativa Nacional. En una imrpovisada conferencia de prensa. la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad que han hecho pública su afinidad con el MAS, consideraron este jueves como una “traición” a la ley que se acordó entre políticos para hacer las elecciones hasta el 18 de octubre. Argumentaron que la norma se pactó a espaldas de las organizaciones y el pueblo movilizado. “Hoy hemos sufrido una traición y eso tiene que conocer el pueblo, los movilizados, esta ley que jamás se ha consensuado con nosotros, que jamás se ha consensuado con el pueblo boliviano”, manifestó Juan Carlos Huarachi. La ley en cuestión fue aprobada gracias al acuerdo las tres bancadas: MAS, UD y PDC, con el objeto de garantizar una fecha de elecciones improrrogable y pacificar el país. Huarachi criticó el “acuerdo” político y reiteró que los dirigentes no fueron parte del mismo. También aseguró que en el pliego había otros "puntos", aunque no se habían mencionado en todas las reuniones. Mientras, los dirigentes del Pacto de Unidad dijeron que no traicionarán a los movilizados. “Las tres bancadas se han puesto de acuerdo para proyectar esta ley a espaldas de la COB, del Pacto de Unidad, del pueblo boliviano movilizado y esto es una traición, una traición al pueblo”, recalcó. Según explicaron, la dirigencia nacional intentó que aceptaran el documento pero las 'bases' en los bloqueos de carreteras rechazaron la propuesta del proyecto de ley sobre las elecciones y calificaron de “traidores” a Huarachi y a su directiva, obligándolos a retroceder. El titular de la COB recordó que las organizaciones siempre estuvieron dispuestas a dialogar y hasta habían realizado una última propuesta para realizar las elecciones el 11 de octubre. Aseveró que la COB y el Pacto de Unidad están unidos, pero advirtió que se debe identificar los “traidores” que realizaron el acuerdo a espalda de los trabajadores. Lamentó que el conflicto se haya enfocado en el tema electoral, cuando la movilización de la Central Obrera tenía un carácter reivindicativo por temas como la salud, empleo y educación. El ejecutivo de los interculturales, Henry Nina, dijo que las organizaciones deslindan responsabilidad sobre esa ley, puesto que no firmaron parte de ese acuerdo. De parte de la Confederación de Campesinos, el dirigente Juan Villca ratificó que la norma se acordó a espaldas del pueblo, “debajo de la mesa” y que no representa su sentimiento. Comparó el acuerdo del MAS, UD y PDC con los convenios políticos que existían en tiempos de partidos tradicionales. Entretanto, la ejecutiva de “Bartolinas”, Segundina Flores, expresó sus reproches a la clase media e intelectuales que dirigieron al “proceso de cambio” y al MAS. Criticó la conducción que hicieron del partido y, además, acusó a quienes rodean a Evo Morales de llevar al movimiento hacia un “mal camino”. Aseguró que mientras las organizaciones mantuvieron la unidad, incluso después de los sucesos de 2019, que calificó como “golpe”, las clases medias del MAS siguen actuando a costilla suya y usando a Evo Morales.