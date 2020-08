Dorado: El MAS y la COB, los grandes perdedores con los bloqueos por exigir elecciones en otra fecha





13/08/2020 - 15:08:51

La Paz.- El diputado Luis Felipe Dorado, dijo que los grandes perdedores con los bloqueos y cerco a las ciudades son el Movimiento Al Socialismo y la COB que instruyeron la realización de esas medidas de presión. Dijo que al haberse aprobado en el Legislativo la fecha de las elecciones generales para el 18 de octubre, el MAS no logró su objetivo de que las mismas se realicen antes de esa fecha. Esta decisión legislativa mostró que al MAS y a la COB no le importa la vida de los bolivianos que quedaron sin alimentos, oxígeno para los hospitales y que ven perjudicada su economía en un momento en que la pandemia de coronavirus ha causado serios daños en Bolivia y en el mundo. "Es momento en que la gente tiene que analizar los grandes daños que causa el MAS al intentar que sus demandas sean acatadas por la fuerza, tal como lo han hecho en los últimos 14 años", afirmó el diputado Dorado. Añadió que está seguro que con estas medidas de presión, en momentos en que el coronavirus pone de rodillas al mundo, el MAS ha perdido un gran caudal de su votación, "ya que la gente se ha dado cuenta que no le interesa ni la salud ni la vida de las personas".