La presidenta Añez promulgará Ley de Elecciones esta tarde a las 16:00 horas





13/08/2020 - 13:48:27

La Paz.- El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, anunció este jueves que la Ley de Elecciones Generales será promulgada esta tarde a las 16:00 horas por la presidenta Jenine Añez. Dijo que una vez que la Cámara de Diputados apruebe dicha Ley, la presidenta procederá de inmediato con la promulgación, "con lo cual todos los bloqueos deben ser levantados. "Hemos recibido el reporte que da cuenta de la reducción de puntos de bloqueo que llegó a más de 100 lugares y que hoy quedaría un 50%. Solo persiste en zonas afines al MAS como en el Chapare", dijo la autoridad. Núñez convocó a suspender toda medida de presión y apoyar la lucha contra el coronavirus. "El Gobierno ha extremado esfuerzos para salvar vida y por lo que ahora no se justifica ninguna medida de presión, ya que la demanda era fijar fecha para elecciones que ahora ya se ha definido", afirmó. La norma En su primer artículo, la nueva norma amplía el plazo para la realización de los comicios “a 169 días computables a partir del 3 de mayo de 2020, por lo que el plazo máximo para la realización de las elecciones será hasta el domingo 18 de octubre de 2020”. Por la declaración Constitucional Plurinacional 001/2020 del 15 de enero de 2020 sobre la Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas, “el plazo fijado por la presente ley no puede ser modificado”. La ley establece que “el Ministerio Público de oficio iniciará proceso penal contra quienes, por cualquier medio, pretendan cambiar o cambien la fecha definitiva, impostergable e inamovible de las elecciones a realizarse hasta el domingo 18 de octubre de 2020”. También emplaza al Ejecutivo a garantizar los recursos económicos para la realización de las elecciones en la fecha que fije el Tribunal Supremo Electoral (TSE), tanto para las actividades del calendario electoral, como para las medidas de bioseguridad en la jornada de votación. Modifica algunos artículos de la Ley 026 del Régimen Electoral y 018 del Órgano Electoral, fijando que las excusas de los jurados electorales serán: el de enfermedad probada, estado de gravidez, fuerza mayor o caso fortuito comprobado documentalmente, ser dirigente o candidato de alguna organización política. Explica que quedan exentas de las sanciones por no votar aquellas personas que no lo pudieron hacer por caso fortuito o fuerza mayor comprobada con documento, las personas mayores de 70 años y las personas que estuvieron ausentes del territorio nacional en el día de la votación.