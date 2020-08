Unicef: Dos de cada cinco escuelas del mundo no tienen lavamanos





13/08/2020 - 11:05:20

DW.- En pleno debate sobre la reapertura de las escuelas, Unicef y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtieron este miércoles de que en dos de cada cinco centros educativos del mundo los alumnos no tienen dónde lavarse las manos con agua y jabón. Las agencias de la ONU recordaron que, en medio de la pandemia del coronavirus, ese debe ser un requisito fundamental para que los colegios puedan operar de forma segura. Niños en África Subsahariana, en especial peligro Más de un tercio de ellos viven en países del África Subsahariana y, en los países más pobres del mundo, 7 de cada 10 escuelas carecen de un lugar adecuado donde lavarse las manos y la mitad no tienen saneamiento básico. Además, según el estudio, una de cada tres escuelas del mundo tiene acceso limitado a agua para beber o no lo tienen en absoluto, mientras que unos 698 millones de alumnos no tienen saneamiento adecuado en sus centros.