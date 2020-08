El Salvador propone carnet para recuperados de COVID -19: Será los inmunes que podrán realizar actividades sin restricción





13/08/2020 - 10:19:27

VOA.- El gobierno de El Salvador anunció que busca identificar mediante un carnet a todos los ciudadanos que se hayan recuperado del COVID-19 y que cuenten con una prueba negativa de laboratorio, el documento garantizaría que la persona ya es “inmune” al virus y le permitirá realizar las actividades sociales o comerciales con relativa tranquilidad, ya que no representan un riesgo de contagio. Un comunicado de prensa emitido por la presidencia detalla que el documento será de carácter gratuito y que la medida ya ha funcionado en varios países, aunque no especifica en cuáles, además aclara que es parte de un paquete de siete estrategias, para hacer frente a la apertura económica total ordenada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Según el documento la administración Bukele “sigue manteniendo el llamado a los salvadoreños a que continúen con los protocolos de seguridad, y en el mejor de los casos, abstenerse de salir de sus viviendas si no es necesario, puesto que el virus ha llegado a un punto de mayor contagio”. Anteriormente el Gobierno había planteado una apertura económica en 5 fases, lo cual fue anulado por una sentencia de la Sala de lo Constitucional, la cual ordenó reabrir el país centroamericano a partir del 24 de agosto. Ante la orden, actualmente el Ministerio de Salud está trabajando en un plan para promover los siete puntos anunciados por el Ejecutivo para que la reapertura económica sea lo más segura posible, entre las medidas se ha contemplado la contratación al 100 % de persona inmunes para la entrega de paquetes alimentarios y de medicamentos, con un salario de 500 dólares. "Para nosotros es un gran recurso poderlos contratar y, a la vez, en un tiempo donde todo el mundo ha sido golpeado con desempleo, vamos a generar un par de miles de empleos", dijo Bukele en un mensaje a la nación dado el domingo. En las medidas también se incluye la creación voluntaria de burbujas sociales donde de no más de 10 personas. Además, busca dotar de 1.000 camas libres en la red de salud para atender a los pacientes con la enfermedad, así como el envío de medicamentos a personas con síntomas de COVID-19 que lo reporten al número 132.