ALP apresura 4 leyes: Arraigo, elecciones, créditos y un bono





13/08/2020 - 09:54:04

Página Siete.- El proyecto de ley de diferimiento de créditos, el de convocatoria a elecciones generales para que estas se realicen hasta el 18 de octubre y el pago de bono social de 1.000 bolivianos (una oferta electoral del candidato del MAS Luis Arce) son los tres proyectos de ley que fueron sancionados ayer en la Cámara de Senadores. Mientras que en la Cámara Baja, los diputados aprobaron la ley que regula los efectos de la censura que se aplica a ministros. Ambas instancias están controladas por el MAS. “Las entidades de intermediación financiera que operan en territorio nacional deben realizar el diferimiento automático del pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses, y otro tipo de gravámenes del sistema crediticio nacional, desde la Declaratoria de Emergencia por la pandemia del coronavirus al 31 de diciembre de 2020”, señala el proyecto de ley de postergación para el pago de créditos bancarios. El senador masista Milton Barón aseguró que sólo falta que la norma sea promulgada por el Órgano Ejecutivo y que será en las próximas horas. Luego debe ser reglamentada y los transportistas son los más interesados por las deudas que tienen con la banca. Las otras leyes La segunda norma aprobada por los senadores ayer, en una maratónica sesión, fue la ley de elecciones generales que pone un plazo máximo hasta el 18 de octubre para que se realicen los comicios; se prevé que hoy sea sancionada en el pleno de la Cámara de Diputados. El Gobierno de Jeanine Añez adelantó que la norma será promulgada de inmediato. La tercera ley aprobada en el Senado fue el Bono Contra el Hambre, que se propone entregar 1.000 bolivianos a las personas que no cuentan con un salario. En un plazo máximo de tres días hábiles a partir de la promulgación de la ley, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas reglamentará y realizará las acciones necesarias para el pago del bono. “Son recursos públicos que tienen su fuente de financiamiento correspondiente, por lo que el pago de este bono está garantizado”, afirmó el senador Milton Barón. Sólo minutos después de conocer la noticia, la presidenta Añez publicó en su cuenta de Twitter: “Gracias a la exigencia del pueblo y del Gobierno, la Asamblea del MAS aprueba nuevo bono. Pero aún no libera el dinero para pagarlo. Mantenemos nuestra exigencia: liberen el dinero para pagar el nuevo bono”. Horas después, se publicó en redes sociales la información de que la Comisión de Planificación de Diputados descongeló los créditos del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que alcanzan a un total de 704,3 millones de dólares: 254,3 millones de dólares del BM y 450 millones de dólares del BID. Los proyectos serán remitidos al pleno de la Cámara de Diputados, después de que el Ministerio de Economía entregue las respuestas a observaciones realizadas sobre el destino de los recursos de estas entidades internacionales. Aún se espera respuesta del Gobierno. Cámara Baja La última norma aprobada fue en la Cámara de Diputados de la denominada Ley que Regula los Efectos de la Censura, que establece que las autoridades que fueran censuradas en la Asamblea deben ser apartadas de su cargo inmediatamente y que no puedan ocupar otro cargo público durante tres años. El presidente de la Cámara de Diputados Sergio Choque explicó que existe un vacío legal y que en la Constitución Política del Estado no se establece por cuánto tiempo debe ser censurada una autoridad.