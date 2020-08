Crisis empresarial: Crece el régimen simplificado y cae el régimen general





13/08/2020 - 09:52:08

El País.- El empresario y expresidente de la Federación Departamental de Empresarios Privados de Tarija, Víctor Fernandez, exlplicó que el régimen simplificado que no paga impuestos creció de sobremanera los últimos meses y el empresariado de régimen general se declaró en crisis por la falta de políticas públicas económicas. El comercio informal creció durante la emergencia sanitaria y muchas empresas quebraron. Por otra parte, indicó que la inestabilidad política y social que atraviesa Bolivia, además de la emergencia sanitaria Covid-19, agrava la situacion del sector empresarial y "perjudica la economía". "No trabajan para el país. Trabajan para el partido (político) y no para las personas. Nosotros (los empresarios privados) tenemos que pagar impuestos, sueldos, mantener las empresas", explicó en referencia de los políticos y funcionarios públicos de indiferente lineamiento político. Los bloqueos en las carreteras, la falta de políticas públicas por parte del Gobierno transitorio para reforzar las empresas privadas que sostienen el salario de cientos de bolivianos y el cambio concurrente de la fecha para las Elecciones Nacionales del 2020 son elementos que juegan en contra de las inversiones privadas. "O administramos el país o gobernamos el país. No se pueden hacer las dos funciones al mismo tiempo", indicó en una entrevista por radio fides.