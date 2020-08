En medio de diferimiento de créditos, utilidades de las financieras caen un 31,3% hasta junio





13/08/2020

El Deber.- Las utilidades de las entidades financieras cayeron en 31,33% hasta el mes de junio, según el informe de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Hasta el primer semestre las utilidades de las financieras llegaron a $us 697 millones. La cifra es menor a los $us 1.015 millones reportados en junio del año pasado. Esta caída se da en un momento delicado para la economía boliviana, afectada por la emergencia sanitaria debido a la presencia del coronavirus. La pandemia paralizó las diferentes actividades económicas, esto motivó al Gobierno a postergar el pago de créditos para los prestatarios, hasta septiembre. A causa de la pandemia la nueva prórroga para el pago de créditos a todas las entidades financieras del país será hasta fin de año de este 2020 ​Sin embargo, este miércoles, 12 de agosto, el Congreso aprobó el diferimiento de los créditos hasta el 31 de diciembre. La noticia fue divulgada por las redes sociales oficiales de la Asamblea Legislativa. En julio, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) informó que, hasta este mes, el sistema bancario dejará de recibir $us 2.300 millones por el diferimiento de las cuotas. “El principal efecto del diferimiento de pago de cuotas de los préstamos es la reducción de los flujos de liquidez periódicos que reciben las entidades bancarias”, señaló en aquella oportunidad la entidad. Nelson Villalobos, secretario ejecutivo de Asoban, indicó que el sector no conoce oficialmente la aprobación de la ley sancionada por el Senado.