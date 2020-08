La caravana con oxígeno va a paso lento y fallecidos se acercan a 50





13/08/2020 - 09:45:28

Los Tiempos.- El reloj marcó las 03:20 de la madrugada de ayer cuando el convoy de oxígeno llegó a Cochabamba. Tardó 24 horas en sortear los bloqueos desde Santa Cruz para dejar aproximadamente 20 toneladas de este insumo. Otras 40 continuaron el trayecto a La Paz. Aún así, resulta insuficiente y ya perdieron la vida 50 personas con Covid-19. La caravana salió de Santa Cruz con tres camiones cargados de 20 a 22 toneladas de tanques de oxígeno cada uno. Uno de los motorizados descargó en Cochabamba y dos se encaminan a La Paz, pero se desconoce cuándo podrá llegar, pues además cambiaron de trayecto, informó el viceministro de Régimen Interior, Javier Issa. “(La caravana) salió de Cochabamba a las 9:00 a La Paz, pero en la zona de Sayari están los bloqueos donde hicieron explotar el cerro y limpiar todo eso hubiera demorado dos días. Además, Inteligencia nos informó que tenían en su poder más explosivos, por lo que decidimos cambiar de ruta”, dijo Issa. El trayecto será más largo, pues se fueron por Sucre, Potosí, Oruro y La Paz. Hasta la medianoche de ayer, el convoy de oxígeno atravesaba Chuquisaca. “No tenemos ni un aproximado sobre cuánto va a demorar en llegar a La Paz, agregó Issa. El convoy viaja acompañado de la Cruz Roja y dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS). No van la Policía ni los militares, a pedido de los movimientos sociales, pues se consideraba como una incitación a la violencia. Hay dos problemas en la ampliación del recorrido. El primero es que se demora más en llevar un insumo que en estos momentos es de emergencia para salvar vidas de personas con coronavirus. El segundo problema es que, según Issa, cuando el oxígeno se mueve, se expande. “Como medida de seguridad se libera y se va reduciendo la cantidad”, señaló. Ante estos cambios y esta situación, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, destacó el trabajo de los choferes de los camiones, a quienes calificó de héroes, “porque son gente que está llevando una bomba de tiempo en sus manos sabiendo que hay locos que pueden dinamitar”. En tanto, el delegado defensorial, Nelson Cox, agradeció la predisposición del Ministro para evitar la violencia que se podría generar ante la situación de intransigencia en bloqueos. Aun así, hay vidas que dependen de este oxígeno y esperan su pronta llegada. Según los datos del Ministerio de Salud, cerca de 50 personas perdieron la vida por la falta de este insumo, la mayoría en La Paz y El Alto. Se tenían registradas 33 hasta hace dos días, pero en estas 48 horas continuaron los decesos. El ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas (Sirmes) El Alto, Daniel Casas, informó que, hasta el 11 de agosto, cinco personas fallecieron por falta de oxígeno. El ejecutivo del Sirmes de El Alto pidió a los sectores movilizados deponer actitudes para permitir el paso de cisternas que transportan oxígeno medicinal a los diferentes nosocomios. El secretario municipal de Atención Ciudadana y Gobernanza de la alcaldía de El Alto, Henry Contreras, informó que en la urbe alteña al menos 900 personas dependen de oxígeno medicinal y a causa de los bloqueos los hospitales ya no cuentan con este elemento. Algunos hospitales optaron por reducir el flujo de oxígeno a los pacientes, pero esto tampoco es lo mejor para el tratamiento. Issa identifica calibre de armas del trópico y lo compara con el de Senkata Videos e imágenes circularon por las redes sociales a lo largo de estos nueve días de conflictos con bloqueadores que supuestamente portan armas de fuego. El viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, señaló que se identificó que estas armas son del mismo calibre que las utilizadas en Hyllani y Senkata en los conflictos de 2019. Issa aseguró que algunos fusiles que exhiben los bloqueadores de la Central Obrera Boliviana (COB) y movimientos sociales son del mismo calibre de los que se usaron en Senkata y Huayllani, donde se registraron fallecidos. “Después de ver las imágenes, me encuentro muy preocupado, no sabía que había esa cantidad de armas en el Chapare, pero al margen de las escopetas y de los rifles de salón que muchos portan, también hemos podido evidenciar que hay personas que tienen fusiles de asalto, se ha podido identificar AR-15 y AK-47, que son de combate”, dijo. Agregó que la mayoría de esas armas son de calibre 5,52, es decir, el mismo que se encontró en algunos de los cuerpos de los fallecidos en Senkata y Huayllani. “El Ejército tiene el calibre 7,62 que no ha sido encontrado en los cuerpos de las personas de Huayllani y Senkata. (En los fallecidos) se han encontrado munición 22, munición 38 y munición 5,52, justo el calibre que están exhibiendo ahora estas personas en el Chapare”, remarcó la autoridad, en entrevista con Cadena A.