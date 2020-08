Descongelamiento de créditos del BID y BM avanza un paso en Diputados





12/08/2020 - 19:38:23

La Paz, 12 ago (ABI).- La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados descongeló, este miércoles, los créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que alcanzan a un total de $us 704,3 millones. "Se ha aprobado dos créditos, uno del Banco Mundial por $us 254,3 millones y también se ha aprobado el crédito del BID de $us 450 millones. Se han comprometido enviar hasta el día de mañana enviar todas las documentaciones de las interrogantes que tenemos", indicó la presidenta de dicha comisión legislativa, Otilia Choque (MAS)- No obstante, señaló que los proyectos serán remitidos al pleno de la Cámara de Diputados, una vez que el Ministerio de Economía entregue las respuestas a observaciones realizadas sobre el destino de los recursos. El ministro interior de Economía, Abel Martínez, tras participar en la reunión con la Comisión de Diputados, indicó que se entregó toda la documentación requerida por los legisladores y de esa manera pueda el país obtener esos recursos que son necesarios para la población. "En este caso se ha tratado los financiamientos del BID y del Banco Mundial que nos parece y que, si fueran adelante, estaríamos muy satisfechos de que estemos empezando a destrabar el tema de los financiamientos externos", dijo el ministro en contacto con Bolivia Tv. El viceministro de Inversión Pública, Gonzalo Quiroga y el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental , Israel Alanoca, se reunieron el 3 de agosto con la comisión de Diputados para destrabar tres proyectos de créditos por un total de $us 1.054,3 millones. El tercer crédito, el cual está pendiente en su tratamiento en la Comisión, es el de la CAF- Banco de Desarrollo de América Latina- por un total de $us 350 millones y tiene como destino un programa en favor de la emergencia generada por COVID-19. Martínez indicó este miércoles que esos recursos requeridos por el gobierno son para "la defensa de lo que es el tejido social que tiene que ver básicamente con lo que es la batalla contra la pandemia y contra las consecuencias y las consecuencias de la misma". En tanto, Choque aclaró que el Ejecutivo requiere esos recursos para otorgar bonos a la población afectada por la pandemia del coronavirus, en esa línea, pidió que se considere el proyecto del "bono contra el hambre" de Bs 1.000 que fue aprobado por la Cámara de Senadores.