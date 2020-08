Gobernación de Santa Cruz apoya la resolución emitida por la Asamblea de la Cruceñidad





12/08/2020 - 16:52:42

Santa Cruz, (ABI). - La Gobernación de Santa Cruz dijo el miércoles, a través de su secretario General, Roly Aguilera, que apoya la resolución emitida por la Asamblea de la Cruceñidad, que exige al Ministerio Público, en uno de sus puntos, continuar con el proceso penal contra Evo Morales. "Más allá de las afinidades con uno u otro past presidente del Comité Pro Santa Cruz, el Gobierno departamental siempre ha respaldado las resoluciones emitidas por la Asamblea de la Cruceñidad y en esta oportunidad también lo hará, por lo tanto, apoyamos plenamente lo anunciado", resaltó la autoridad departamental. Aguilera recordó que la Asamblea de la Cruceñidad representa "la institucionalidad en su conjunto y el sentir del pueblo cruceño ante las circunstancias que afrontamos". También se refirió a otro de los puntos de la resolución, relacionado con la exigencia para que se levanten los bloqueos. "El gobernador (Rubén Costas) ha sido enfático en que no podemos permitir que Bolivia, en general, este bloqueada y tampoco se pueden permitir las confrontaciones entre bolivianos", dijo Aguilera. Es inaudito y fuera de contexto, que no se permita la transitabilidad "para los medicamentos y que el oxígeno no pueda llegar a los hospitales y, en ese sentido, apoyamos la resolución de la Asamblea de la Cruceñidad", insistió.