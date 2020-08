Empresarios calculan pérdida $us 100 millones por bloqueo de caminos





12/08/2020 - 16:37:32

Tarija, (ABI).- Victor Fernández, miembro del directorio de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, calculó este miércoles que los bloqueos de caminos impulsados por el Movimiento al Socialismo (MAS) ya provocaron una pérdida económica para el sector cercana a los 100 millones de dólares. "Este es un perjuicio muy grande, nosotros estamos perdiendo mucho dinero por un problema político, estamos 12 días de bloqueos y la pérdida económica estimada es de 100 millones de dólares hasta este momento; nosotros como Confederación hemos hecho varios llamados al dialogo (...)", informó a la prensa. Fernández lamentó el vandalismo de los bloqueadores que destruyen los camiones que se encuentran varados en los puntos de bloqueo y en muchos casos los asaltan para llevarse el cargamento que se transporta. El dirigente de los privados criticó el accionar del ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, porque con las movilizaciones lo único que está haciendo es engrosar las filas del ejército de desocupados en el país. "Está haciendo más pobre a la gente pobre que vive en el país, antes que la política está la económica, está el empleo, la estabilidad laboral, no sé qué pasa con estos dirigentes que no entienden (...)", aseveró.