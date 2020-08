Issa: Bloqueadores exhiben armas del mismo calibre que se usaron en Senkata y Huayllani





12/08/2020 - 15:22:35

La Paz, (ABI).- El viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, aseguró que algunos fusiles que exhiben los bloqueadores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) son del mismo calibre de los que se usaron en Senkata y Huayllani, durante las violentas jornadas de noviembre de 2019, cuando se registraron fallecidos. "Después de ver las imágenes me encuentro muy preocupado, no sabía que había esa cantidad de armas en el Chapare, pero al margen de las escopetas y de los rifles de salón que muchos portan, también hemos podido evidenciar que hay personas que tienen fusiles de asalto, se ha podido identificar AR-15 y AK-47, que son de combate", dijo. Agregó que la mayoría de esas armas son de calibre 5.52, es decir, el mismo que se encontró en algunos de los cuerpos de los fallecidos en Senkata y Huayllani en los enfrentamientos con policías y militares. "El Ejército tiene el calibre 7.62 que no ha sido encontrado en los cuerpos de las personas de Huayllani y Senkata. (En los fallecidos) se han encontrado munición 22, munición 38 y munición 5.52, justo el calibre que están exhibiendo ahora estas personas en el Chapare", remarcó la autoridad, en entrevista con Cadena A. Entonces, el Viceministro cree que las armas que se están mostrando en los puntos de bloqueo para atemorizar a la población "tienen directa relación con los hechos que ocurrieron en noviembre del año pasado". Además, en una conferencia de prensa en Cochabamba, adelantó que estos grupos radicales serán sometidos ante la justicia porque en Bolivia nadie puede portar armas sino está autorizado. "Estas personas, que en algunos casos están con armas de combate, van a tener que rendir cuentas ante la ley, porque en Bolivia se va a hacer cumplir la ley", puntualizó.