Elecciones el 11 y no el 18 de octubre: Por una semana afines al MAS amenazan con otras medidas de presión





12/08/2020 - 13:50:02

La Paz.- Las organizaciones afines al MAS del Pacto de Unidad, junto a la Central Obrera Boliviana, quieren elecciones el 11 y no el 18 de octubre como ha previsto el Tribunal Supremo Electoral y amenazan con otras medidas de presión. Los afines al MAS proponen al Organo Electoral y a la Asamblea Legislativa Plurinacional que las elecciones sean una semana antes de la prevista por el TSE y que esa fecha se garantice mediante una ley. El ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, quien tiene una demanda en la Fiscalía de parte del gobierno, informó además que se está dando un plazo de 24 horas para la respuesta, o caso contrario se tomarán otras decisiones. El dirigente dijo que, de aceptarse esta nueva fecha se levantarán las medidas de presión. “Si se cumple este pedido, inmediatamente nosotros nos desmovilizamos”, afirmó. El ejecutivo de los interculturales, Henry Nina, indicó que se ha formalizado la propuesta ante el TSE y la presidenta del Senado, Eva Copa. Entre los pedidos, está que en las reuniones de diálogo estén presentes los siete vocales del Tribunal Supremo Electoral. Entretanto, aseveró que las organizaciones siguen en “pie de lucha” y no van a claudicar. Dijo que el pueblo pide la recuperación de la democracia. El ejecutivo de la COB; Juan Carlos Huarachi, rechazó que se politice las movilizaciones. Aseguró que la demanda viene desde noviembre de 2019, puesto que las autoridades no cumplieron con el acuerdo de pacificación, pero también ahora hay protestas por la falta de atención en salud y el cierre del año escolar. Como si los bloqueos no significarán nada, Huarachi dijo que los dirigentes no son intransigentes y ha dialogado cuando se les convocó. Anunció que mantienen esa posición de reunirse con la participación de organismos internacionales.