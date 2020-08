Policía alerta pruebas falsas PCR para diagnosticar el COVID-19





12/08/2020 - 13:41:46

La Paz, (ABI).- La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) alertó este miércoles que un grupo de personas ofrece diagnóstico con pruebas PCR falsas y de este modo aprovecharse de la crisis sanitaria que enfrenta el país. "La población debe tener mucho cuidado sobre las ofertas a través de las redes sociales para el examen de sangre Elisa o prueba PCR, que por sus siglas en inglés, significa reacción en cadena de la polimerasa, para detectar el coronavirus", informó el director nacional de la FELCC, Iván Rojas. Explicó que detectaron el ilícito porque un grupo de personas se constituyeron en un domicilió para hacer la prueba rápida del PCR, pero contrastando esos resultados, el laboratorio utilizado no había emitió el certificado que dio negativo a un sospechoso con el COVID-19. Para Rojas se encontró una nueva manera de delinquir con el fin de sonsacar dinero a personas que requieren con urgencia acceder a este tipo de pruebas rápidas para comprobar si una persona está infectada o no por el COVID-19. Por tanto, dijo, están investigando para dar con este grupo de personas que juegan y atentan contra la vida de las personas, a través de la División de Cibercrimen de la FELCC. Recomendó a la ciudadanía denunciar a la gente que a través de redes sociales con falsos perfiles ofrecen no solamente estas pruebas rápidas PCR, sino medicamentos e insumos referidos a la pandemia del coronavirus. "Si vamos acceder a través de las redes sociales algún tipo de medicamento o servicio médico de laboratorio que requerimos, primero identificar el perfil de la persona que está ofreciendo o en su caso devolver la llamada para verificar la identidad de esas personas", afirmó.