Presidenta Añez: Hay elecciones el 18 de octubre, el MAS debe levantar el bloqueo





12/08/2020 - 13:37:06

La Paz, (ABI).- La presidenta Jeanine Áñez ratificó este miércoles que habrá elecciones en Bolivia el próximo 18 de octubre, por lo que consideró que no hay motivos para continuar con el bloqueo de carreteras e instó a los sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) a levantar la medida de presión. "El camino del diálogo es el correcto. Hay elecciones el 18 de octubre. No hay motivos para el bloqueo. El MAS debe levantar el bloqueo y dar paso al oxígeno. Unidad frente al bloqueo y unidad por la democracia", expresó Áñez, a través de su cuenta en Twitter (@JeanineAnez). Los sectores sociales afines al MAS mantienen el bloqueo de las principales carreteras del país desde el pasado 3 de agosto. En un principio, los manifestantes pedían que las elecciones se realicen el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, como determinó el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Luego los movilizados fueron cambiando de postura con nuevas exigencias, además que empezaron a organizar grupos de civiles armados, que mostraron mediante las redes sociales. Este hecho, en medio de la pandemia de COVID-19, generó una serie de críticas en el ámbito nacional e internacional porque, incluso, no se deja pasar con normalidad los alimentos, medicamentos ni oxígeno medicinal para los enfermos de las principales ciudades capitales del país.