Amenaza se dinamitar el convoy con exígeno para los hospitales obliga a cambiar de ruta





12/08/2020 - 11:35:35

La Paz.- Ante amenazas de grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) de dinamitar el convoy que traslada oxígeno para hospitales de la ciudad de La Paz, el Gobierno determinó el miércoles cambiar la ruta de viaje, informó el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. "Tenemos información de inteligencia que en la parte alta tendrían preparados dos o tres lugares listos con dinamita para hacer explotar al pasar estos camiones (...) Entonces lo que hemos hecho es un cambio de planes, ya lo hemos aprobado con la Policía y el Ejército y la empresa y vamos a llevar por Sucre-Potosí, Potosí-Oruro y Oruro-La Paz", dijo en la ciudad de Cochabamba. Murillo indicó que la ruta hacia Sucre se encuentra expedita, aunque se reportan dos puntos de bloqueo que "no son fuertes", por lo que se apelará al diálogo para que el oxígeno llegue a la ciudad de La Paz sin contratiempos. La autoridad calificó esos hechos como "actos terroristas", pues ocasionarían la pérdida de vidas humanas, además que los grupos movilizados instalados en la carretera Cochabamba-La Paz no se dan cuenta de que ellos también "morirán", porque los camiones cargados de oxígeno son una "bomba de tiempo". Murillo indicó que si bien el cambio de ruta para abastecer de oxígeno, principalmente a los departamentos de La Paz y Oruro, aumentará el kilometraje de estas cisternas, lo importante es que se velará por la seguridad de los choferes y todo el personal que escolta el convoy, que debería arribar a la sede de Gobierno mañana jueves. Precisó que para el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez es prioridad el cuidar la vida y la salud de la gente, por lo que agota todos sus esfuerzos para abastecer de oxígeno a los distintos hospitales del país. En esa línea, cuestionó los pedidos de algunos sectores y actores políticos de intervenir los bloqueos, ya que no se trata de "quién es más malo o quién mete más bala", sino que lo más importante es cuidar la vida de los bolivianos. Por otro lado, lamentó el despliegue de un grupo de jóvenes "motociclistas" armados con escopetas y bazucas caseras en el sector del Chapare, quienes exigen la renuncia de la presidenta Áñez, a quienes adelantó que se procederá con la investigación correspondiente para procesarlos en su intento de "asesinar al pueblo".