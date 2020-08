Detienen al expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, por presunta delincuencia organizada





12/08/2020 - 10:35:55

Abdalá Bucaram, ex presidente de Ecuador y candidato en las próximas elecciones, fue detenido durante la madrugada de este miércoles en relación a un caso de presunta delincuencia organizada, informaron fuentes oficiales. “La madrugada de hoy la Policía de Ecuador, ha detenido al ciudadano Abdalá Bucaram Ortíz y a dos agentes de tránsito del municipio de Quito. Serán puestos de inmediato a órdenes de la justicia”, escribió la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en su cuenta de Twitter.



Por otra parte, la Fiscalía General del Estado señaló que al ex presidente ecuatoriano (agosto 1996-febrero de 1997) se lo investiga por su presunta participación en delincuencia organizada. Hace apenas unos días, Bucaram anunció sus planes de presentarse como candidato a la presidencia en las elecciones del próximo año, en un momento judicial muy complicado para él. Horas antes de que confirme su intención de postularse, circuló en las redes sociales un audio de una presunta conversación entre Bucaram y el ciudadano israelí Tomer Sheinman, que fue asesinado en la cárcel donde estaba recluido por la supuesta venta ilegal de medicamentos. El diálogo presenta un presunto tráfico de influencias y el abogado del político declaró a la prensa local que estaba verificando la información para preparar la defensa. En junio, el ex mandatario (que presidió el país durante seis meses antes de ser destituido por el Congreso en 1997) fue arrestado tras un allanamiento realizado en su domicilio en Guayaquil. Se lo considera sospechoso de presunto peculado en contrato por insumos médicos al Hospital del Seguro. Durante un allanamiento, se le encontró un arma de fuego sin justificativo de posesión. En tanto, a fines de julio la Justicia ecuatoriana dictó prisión preventiva para tres hijos de Bucaram por presunta asociación ilícita para la venta irregular de insumos. Bucaram fue destituido en febrero de 1997 por el Parlamento, que declaró su incapacidad mental sin comprobación médica en medio de fuertes protestas sociales contra su gobierno. De línea populista, pasó dos décadas exiliado en Panamá, hasta que prescribieron las acusaciones en su contra.