Fernando del Rincón, desde CNN, desafía a Evo Morales a demostrar que es pacifista ordenando el desbloqueo





12/08/2020 - 09:11:53

La Paz, (ABI). - El periodista de CNN, Fernando del Rincón, desafío de al expresidente Evo Morales a demostrar que es pacifista instruyendo de manera abierta, a través de su cuenta en Twitter, a todos sus seguidores a levantar el bloqueo de carreteras en plena pandemia. "Lo reto Morales, lo reto para ver qué tan pacífico es, demuéstrenos lo pacífico que es usted señor Morales, demuéstrenos, mande un tuit pidiéndole a sus seguidores que paren los bloqueos, ya, ahora mismo", conminó el periodista, en su programa Conclusiones. Los sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido político de Morales, mantienen desde el pasado 3 de agosto el bloqueo indefinido de carreteras. Inicialmente, los movilizados pedían que las elecciones generales se realicen el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, como determinó el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Luego fueron cambiando de postura con nuevas exigencias y a la vez empezaron a organizar grupos de civiles armados. Este hecho generó una serie de cuestionamientos a nivel nacional e internacional porque, incluso, no se deja pasar con normalidad los alimentos, medicamentos ni oxígeno medicinal a las ciudades, donde al momento existen miles de personas afectadas con COVID-19 y otras enfermedades. En ese contexto, Del Rincón calificó como "crímenes de guerra" lo que está ocurriendo en Bolivia y desafío de manera insistente a Morales a demostrar que realmente es una persona pacífica. Entonces, "mande el tuit, así me muerdo la lengua en este programa con todo gusto. Demuestre que en efecto ustedes son pacifistas y que usted es el primero, pida abiertamente a sus seguidores que termine los bloqueos, hágalo en un rasgo de transparencia y patriotismo, pero alguien tiene que hacer algo", puntualizó.