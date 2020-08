Investigan a clínicas que piden hasta Bs 100 mil de garantía





12/08/2020 - 09:05:46

Página Siete.- La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz investiga denuncias contra clínicas privadas por pedir garantías de 80.000 a 100 mil bolivianos para atender a pacientes con la Covid-19. En cinco meses de la pandemia, el Gobierno aún no genera un plan de atención y envió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el proyecto de ley de atención gratuita a estos enfermos en centros particulares. La norma fue sancionada por el Legislativo y sólo se esperaba la promulgación del Ejecutivo. “Son informes que recibimos sobre dos víctimas, que obviamente han fallecido. Los familiares nos decían que cuando llevaron a (los pacientes) a cierto centro de salud o clínica les pidieron de 80.000 a 100 mil bolivianos de garantía. Nos parece una exageración lucrar. Hemos iniciado con la investigación”, dijo el director de la Felcc Juan Luis Cuevas. El oficial de la Policía añadió que los pacientes, al no contar con estos montos, fueron rechazados de los hospitales privados. “En su momento actuaremos como corresponde y como la ley nos ampara. No es posible que una persona directamente no pueda recibir atención (…). Dónde está la humanidad, el deseo de ayudar y tratar de salvar una vida”, sostuvo. René Sahonero, especialista del Ministerio de Salud, afirmó que las autoridades nacionales están tratando de atender estos problemas, pero reconoció que “lo urgente quita el tiempo a lo prioritario”, en clara referencia a que ahora dedican la mayor parte de su tiempo en abastecer a los hospitales de oxígeno, insumo que es requerido en La Paz, Cochabamba y Oruro y no llega a causa de los bloqueos. “Hay que sancionarlas (a las clínicas) porque están atentando contra la salud pública y según la Constitución Política del Estado (CPE) deben atender sin previa condición. El momento que no atiendan pueden ser juzgados y encarcelados”, advirtió el funcionario. Según una de las denuncias, el monto solicitado por la clínica privada debía ser destinado a la habilitación de un espacio con los equipos y las medidas de bioseguridad para la atención del enfermo con coronavirus. Al respecto, Sahonero explicó que los hospitales privados deben dar a conocer cuál es el cupo que tienen y dar un reporte diario de camas libres. “Si incumplen temas de bioseguridad o incurren en hacinamiento también pueden ser sancionadas. No se puede colocar a pacientes en sitios no adecuados”, afirmó. Cuando se consultó si el Ministerio de Salud controlará a las clínicas privadas, Sahonero respondió que se podrá hacer, pero ahora enfrentan y atienden otros problemas. “Las clínicas se quedaron en segundo lugar porque ahora el tema es el oxígeno. Lo poco que llega se agota en horas”, sostuvo. Pidió a la población que en caso de sufrir un problema similar, pueda enviar su denuncia a la dirección del Servicio Departamental de Salud (Sedes) para realizar el seguimiento respectivo y, si corresponde, la sanción al establecimiento. La Cámara de Senadores sancionó el pasado 8 de julio la Ley Transitoria para Garantizar la Atención y Tratamiento por Parte del Subsector Privado de Salud Durante la Emergencia Sanitaria Producida por el coronavirus. Esta norma autoriza a las clínicas privadas atención a pacientes con esa enfermedad y por este servicio el Estado correrá con el pago. La ley tiene cuatro artículos y la disposición final señala que “los establecimientos médicos en todos sus niveles deberán atender obligatoriamente y sin dilación alguna a todas las personas que sean referidas por el subsector público, a fin de ser diagnosticadas, atendidas o tratadas por coronavirus Covid-19 acorde a los protocolos de bioseguridad”. Días después, el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario Miguel Delgado anunció que se envió la norma a una consulta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). “El Gobierno central está haciendo una consulta sobre la constitucionalidad del proyecto de ley extraordinaria para garantizar la atención y tratamiento (de pacientes con coronavirus) por parte del sector privado. Hemos enviado una consulta sobre la constitucionalidad de esta ley porque no podemos seguir permitiendo que se emanen leyes que no sólo van contra la Constitución Política del Estado”, dijo Delgado. Polémica sobre la ley de clínicas privadas Postura

El 29 de julio, el diputado Franklin Flores, del Movimiento Al Socialismo, aseguró que pedirá a la presidenta de la Cámara de Senadores Eva Copa que promulgue la ley de clínicas privadas para la atención de casos de Covid-19. Indicó entonces que ya pasó el plazo del Ejecutivo. Norma

El pasado 8 de julio, el pleno de la Cámara de Senadores sancionó, la Ley Transitoria para Garantizar la Atención y Tratamiento por Parte del Subsector Privado de Salud Durante la Emergencia Sanitaria Producida por el Coronavirus o Covid-19, posibilitando que las clínicas privadas atiendan a los pacientes de esa enfermedad con costo al Estado. Salud

De las 20 clínicas privadas en La Paz, sólo cuatro atienden a los pacientes con Covid-19, según el Sedes.