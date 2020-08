El terreno del nuevo cementerio de La Paz está alejado de barrios urbanos y se descarta talar árboles para su habilitación





La Paz, (AMN).- El espacio para el nuevo cementerio en Pura Pura no colinda con zonas urbanas que están en el perímetro del bosquecillo. El camposanto estará al interior, en un terreno libre que no requiere de tala de árboles, además tendrá todos los servicios para este tipo de infraestructura. “El espacio donde se ha dispuesto el nuevo camposanto no es colindante a ningún barrio en el perímetro del bosquecillo (de Pura Pura). No existe una zona dentro de este perímetro y este espacio está en el interior del bosquecillo”, precisó el concejal Fabián Siñani. Ayer, el Concejo Municipal aprobó la ley que autoriza disponer de un predio municipal en el distrito 10 para el nuevo camposanto ubicado en la zona de Pura Pura. Siñani mencionó que el espacio cumple con las normativas ambientales, dado que el estudio fue realizado por los técnicos de la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental (SMGA). El terreno tiene área de cinco mil metros cuadrados, era el campamento de una empresa constructora que deberá retirar algunos escombros. El cementerio estará habilitado en los próximos días. “Se enterrarán a los fallecidos en forma de hilera, como se hace en el Cementerio Jardín y se va a contar con espacios para los dolientes y familiares, de tal manera que no es una fosa común”, enfatizó el munícipe. Siñani explicó que esta decisión se tomó porque el Cementerio General ya no puede recibir más fallecidos debido a que se cuadruplicó la demanda, muchos por coronavirus.