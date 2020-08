La OMS advierte de picos preocupantes de coronavirus en Colombia y Argentina





11/08/2020 - 21:33:11

RT.- Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), manifestó este martes su preocupación por los picos de contagios en países de Latinoamérica que habían mantenido controlado al nuevo coronavirus en los meses que lleva la pandemia. "Estamos viendo picos preocupantes en lugares que habían logrado contener sus epidemias desde el principio, como Colombia y Argentina", dijo la funcionaria durante una sesión informativa de la organización que dirige. En Colombia, ya se han contabilizado 397.623 infectados por el nuevo coronavirus, 10.142 de ellos fueron informados este lunes 10 de agosto; aunque, el pico más alto de infectados fue reportado el pasado 6, con 11.996 nuevos casos. En esa nación sudamericana, el número de víctimas fatales asociadas a la pandemia asciende a 13.154, al incluir 312 fallecimientos en la última jornada.

Personas con mascarillas caminan por una calle en Bogotá, Colombia, 27 de julio de 2020.Luisa Gonzalez / Reuters En Argentina, los diagnósticos positivos llegaron este lunes a 253.868. En la última jornada se informaron 7.369 nuevos casos; pero el número más alto de contagios en un solo día se reportó también el pasado 6 de agosto, con 7.513 infectados. El número de fallecidos en esta nación, por su parte, se eleva a 4.764, tras sumar 159 fallecimientos en la última jornada.



Centroamérica y el Caribe La directora de la OPS/OMS manifestó, además, su preocupación por el aumento de números de casos positivos de coronavirus en Centroamérica y el Caribe. Comentó que esta semana, Belice, país centroamericano, reportó el número más alto de casos de covid-19 en lo que va de pandemia. Mientras, en el Caribe, "República Dominicana informa más casos que todas las demás naciones insulares juntas". El pasado 7 de agosto, Belice registró 28 nuevos casos y al siguiente día 32. Aunque, comparado con el resto de los países de la región, esas cifras son bajas, significa un incremento del doble de casos que había registrado los días previos. República Dominicana, por su parte, ha reportado 81.094 casos de contagiados —1.766 solo el 1 de agosto y 1.365 el pasado 5—, además de 1.346 fallecidos.

"Bajo el control de la covid-19" Etienne dijo que en total, se ven todos los días más de 100.000 casos en las Américas, más de la mitad de ellos en EE.UU., país que ya superó los 5 millones de contagios. "Estos números dejan en claro que nuestra región permanece bajo el control de la covid-19. Pero el virus no es la única amenaza para la salud de las personas; la pandemia también está alterando nuestra capacidad para controlar la transmisión de otras enfermedades infecciosas", recalcó. Mencionó que en la región, al igual que en el resto del mundo está aumentando la tasa de mortalidad, no solo por covid-19, sino por el impacto de esta pandemia en los servicios esenciales de salud, que hace que se descuiden otros programas. Al respecto, señaló que los países de este continente "no pueden retrasar la lucha contra la covid-19"; pero eso no debe permitir que se retrase, aún más, completar la "agenda inconclusa de eliminar y controlar las enfermedades infecciosas" de la región. "Estos programas normalmente brindan a las personas las herramientas, servicios e información que necesitan para protegerse de infecciones como el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la tuberculosis, la malaria, las enfermedades tropicales desatendidas y las enfermedades prevenibles por vacunación", detalló Etienne.