Unión Europea: En Venezuela no hay condiciones para elecciones libres y justas





11/08/2020 - 21:26:25

Infobae.- El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, aseguró este martes que Venezuela “no cumple en este momento” las condiciones para que las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre sean “transparentes, inclusivas, libres y justas”. En un comunicado, el jefe de la diplomacia comunitaria señaló que, en consecuencia, la Unión Europea no enviará una misión de observación para ver el desarrollo de los comicios, de los cuales no participará la vasta mayoría de la oposición por considerarlos “una farsa”. La misiva destacó no obstante que el régimen y la oposición hayan alcanzado acuerdos sobre asuntos como extensiones de plazos electorales, pero indicó que si bien constituye un “paso en la dirección correcta, no es suficiente como para que la Unión Europea pueda enviar una misión de observación electoral”. El jefe de la diplomacia comunitaria rechazó una invitación del régimen de Nicolás Maduro para enviar una “misión de acompañamiento electoral”, un concepto que tildó de “ajeno a las prácticas europeas”. Para enviar este tipo de misiones a una cita electoral, dijo, la UE “requiere que se garanticen unas condiciones mínimas de credibilidad, transparencia e inclusividad y la capacidad de observar el proceso electoral sin interferencias, incluyendo un acceso sin limitaciones”. El político español explicó a su vez que, para mandar este tipo de misión, la UE necesitaría una “respuesta precisa y en general positiva a los requisitos mínimos que ha pedido la oposición” respecto a la celebración de las votaciones. El anuncio de la diplomacia europea se produce tras semanas de contactos con el régimen y la oposición venezolanos para evaluar la posibilidad de que se llegara a un consenso sobre el marco reglamentario para la celebración de las elecciones legislativas en diciembre. Borrell había trasladado al régimen que la oposición reclamaba como requisitos mínimos la participación equitativa de todos los partidos políticos y sus líderes y una observación internacional del proceso. Ello no sucedió y, en consecuencia, la mayoría de los partidos opositores -que incluyen a los que tienen mayor caudal político y electoral- anunciaron su reticencia a participar de los comicios. “Tomo nota del anuncio de 2 de agosto de una amplia representación de partidos políticos venezolanos, incluyendo todos los representados en la Asamblea Nacional, de su intención de no participar en las elecciones legislativas”, indicó Borrell al respecto y para fundamentar la premisa de su misiva. Las veintisiete fuerzas políticas que conforman el grueso de la oposición venezolana, que incluye a todas las que actualmente tienen representación parlamentaria al margen del chavismo, acordaron no presentarse a estos comicios por considerarlos un “fraude”. El proceso de inscripción de los partidos a los comicios comenzó este lunes, peroninguna de ellas acudió. Indicaron que el régimen, “usando el control que ejerce sobre todos los poderes públicos en Venezuela, acabó con la posibilidad de tener cualquier tipo de elección libre y competitiva”. De hecho, tres de los cuatros mayores partidos de la oposición venezolana han sido intervenidos judicialmente y sus directivas renovadas por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ha puesto al frente a ex militantes de esos partidos, expulsados y acusados meses antes por sus compañeros de haber sido sobornados por el chavismo gobernante. Se trata de Primero Justicia, del que forma parte Henrique Capriles; Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López, y el socialdemócrata Acción Democrática, cuya sede ha sido ocupada por quienes fueron designados como líderes del partido por el TSJ, un órgano que rechaza la oposición por la forma en que fueron nombrados sus magistrados y sus cercanías con el chavismo. Por tanto, aunque los líderes de estas tres formaciones opositoras no comparezcan, los nombres y símbolos electorales de los partidos estarán en las papeletas el próximo 6 de diciembre. Borrell agregó que ya ha comunicado sus conclusiones a la oposición venezolana y a los Estados miembros de la UE, y que volverá a poner el tema sobre la mesa con los socios comunitarios en más detalle en la reunión informal de Exteriores que tendrá lugar a finales de este mes en Berlín. También serán informados de estos avances los miembros del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, a los que, anunció, convocará “en el futuro próximo” para una reunión ministerial.