La escasez de oxígeno obliga a dar prioridad solo a pacientes críticos





11/08/2020 - 21:12:28

La Paz, (ABI).- El escaso oxígeno con el que cuentan los hospitales de tercer nivel de La Paz obligó a priorizar el suministro a pacientes críticos, la mayoría de ellos afectados por COVID-19, afirmó este martes el director Nacional de Hospitales del ministerio de Salud, René Sahonero. "La cantidad de pacientes con necesidad de oxígeno es elevada porque no solo son COVID-19, sino también de otras patologías a los que prácticamente se les está sacando el oxígeno para atender a los pacientes en terapia intensiva", remarcó la autoridad. Los hospitales de La Paz consumen unas 30 toneladas de oxígeno por día, pero por efecto de los bloqueos de las principales rutas del país apenas se cuenta con un promedio de siete toneladas por día, una cantidad insuficiente debido a la gravedad de la pandemia. "Esto es realmente insostenible; está llegando a límites irracionales ya tenemos fallecidos por la falta de oxígeno. (A los pacientes) se les está dando oxígeno por horas", reclamó Sahonero, quien reveló que en los centros hospitalarios claman para que balones lleguen a tiempo. Además, debido a la falta de oxígeno medicinal, el hospital municipal de La Portada tuvo que enviar pacientes a otros centros para que puedan auxiliarles con ese vital insumo. Pero en otros nosocomios municipales, como el de Cotahuma, al igual que los de la Caja Nacional de Salud (CNS), enfrentan una severa crisis de insumos hospitalarios, incluido el oxígeno medicinal. Lo que "es inadmisible", remarcó Sahonero. Además, la autoridad lamentó que los cortes de ruta, incluso, hayan frenado el tránsito de ambulancias con pacientes afectados por coronavirus. "Por el bloqueo iniciado en la carretera a Los Yungas, en el trayecto, ha fallecido otro paciente COVID-19 y no sé cuántos muertos más debemos esperar", insistió la autoridad. El galeno exhortó a los movilizados que bloquean las carreteras deponer sus medidas y pensar en la pérdida de vidas, que podrían estar en sus familias, o inclusive la de ellos mismos. "No es un bloqueo para pedir atención a sus demandas; es una medida para matar gente. Es un acto criminal y es necesario tomar medidas porque la situación en los hospitales ya es insostenible, los médico, enfermeras y personal de salud están entrando a una situación de desesperación porque ya no saben cómo atender a los pacientes", lamentó.