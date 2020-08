Ganaderos del Beni reportan la pérdida de Bs 17 millones en nueve días de bloqueos





11/08/2020 - 21:07:02

Trinidad, (ABI).- El tesorero de la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni), Herlan Ojopi, informó este martes que en nueve días de bloqueo el sector perdió 17 millones de bolivianos, porque no pueden trasladar reses al interior del país. "Los bloqueos no solamente perjudican a nuestro sector, sino a todo el país, es una cadena productiva que se ve afectada; cerca de 17 millones de bolivianos es la pérdida en estos nueve días de bloqueos", aseguró. Lamentó la interrupción del tránsito en la carretera Trinidad-Santa Cruz, también en la zona de Alto Beni, de donde no salen las cámaras frigoríficas para abastecer al departamento de La Paz. Ante esta situación se realizan puentes aéreos, lo que incrementa los costos y obliga a aumentar el precio del kilo de carne en las ciudades de La Paz y El Alto. "Siempre el más perjudicado es el consumidor final, que es el que sufre las consecuencias de estos bloqueos que están perjudicando drásticamente al país", manifestó. Ojopi dijo que diariamente sacan alrededor de 800 cabezas de ganado al departamento de Santa Cruz, además de 400 a La Paz.