Grupos violentos afines al MAS en El Alto ocasionan destrozos y obligan a cerrar negocios





11/08/2020 - 20:58:33

La Paz, (ABI).- Los grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) se movilizaron en la ciudad de El Alto, este martes, apedrearon a los vehículos del servicio público y rompieron los vidrios de las casetas del peaje de la autopista, como parte de la movilización en rechazo a la postergación de las elecciones generales para el 18 de octubre. Además se observó que este grupo violento, obligó a los comerciantes de la Ceja a cerrar las tiendas y centros comerciales que se encuentran en las calles 1 y 2. Incluso, la atención en las entidades bancarias no era normal, las puertas estaban entreabiertas debido a la susceptibilidad que los manifestantes intenten ingresar y agredir a los funcionarios. En un video grabado por uno de los transeúntes, se observa que los manifestantes empiezan a lanzar piedras contra los vehículos; un minibus quedó con los vidrios laterales destrozados. Además se evidenció que un grupo de mujeres y varones cuestionan a los vendedores y les obligan a cerrar los kioscos que se encuentran en el lugar, caso contrario saquearán los puestos de venta. "Nos están obligando a cerrar nuestros puestos de venta, quieren que los apoyemos en la marcha pero nosotros no podemos hacer eso, tenemos que trabajar porque tenemos hijos y familia que mantener", dijo una vendedora de productos de limpieza. Desde el lunes 3 de agosto, la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, bloquearon las carreteras del eje troncal y en las ciudades capitales. En el caso de El Alto, un grupo reducido de personas se apostó a la altura del peaje y no dejaron transitar a los motorizados. Los movilizados La marcha llegó a la Ceja, aproximadamente a las 10.00 desde dos sectores, el primero se trasladó desde la zona de Senkata del distrito 8 de la urbe alteña. Otro grupo llegó desde la zona de Río Seco, a la que se incorporó un grupo de campesinos que arribó desde la localidad de Huarisata. También se observó que las personas portaban cascos, escudos artesanales, palos y otros objetos con los que atemorizaron a los ciudadanos que intentaron pasar por ese lugar. Poco después prendieron fuego a llantas y se apostaron en inmediaciones del peaje para exigir la realización de los comicios este 6 de septiembre, fecha inicial definida por el TSE para las elecciones, que posteriormente fue aplazada hasta el 18 de octubre, debido a la pandemia por el coronavirus. Tras instalar un mitin en la autopista La Paz - El Alto, los denominados "autoconvocados" comenzaron a realizar demostraciones sobre la instrucción que recibieron para enfrentar a policías y militares, en caso de que se intervenga la movilización. Son obligados a marchar En ese contexto, el viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, señaló que las personas que acuden a bloquear carreteras del país lo hacen bajo amenazas de sus dirigentes o a cambio de dinero. El país cumple ocho días de protestas de sectores afines al MAS que rechazan el cambio de fecha de las elecciones generales. "Las personas que fueron entrevistadas con relación a este hecho indicaban que ofrecían 300 bolivianos para bloquear", denunció la autoridad. La autoridad explicó que existen dos tipos de personas que protestan, unas que son obligadas con la advertencia de perder terrenos o recibir multas, y otras, que cobran por permanecer en los puntos de corte del paso de motorizados en vías troncales. Aparecen grupos armados En redes sociales circularon varios videos donde se muestran a grupos de personas con el rostro cubierto y en las manos armamento de grueso calibre dando un ultimátum al Gobierno de Jeanine Áñez. Estos grupos armados aparecieron en la localidad de Yapacaní en Santa Cruz, en el trópico de Cochabamba, en el municipio de Huarisata en La Paz y El Alto. Sin embargo, el ministro de Defensa, Fernando López, aseguró que esas acciones no representan un riesgo para el potencial operativo de las Fuerzas Armadas (FFAA) e instó a que la población esté tranquila y confíe en esa institución.