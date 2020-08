Defensa pide a la población confiar en sus FFAA y no tener miedo a la campaña de grupos armados





11/08/2020 - 17:54:53

La Paz, (ABI). - El ministro de Defensa, Fernando López, pidió este martes a la población boliviana confiar en sus Fuerzas Armadas (FFAA) y no tener miedo ante la campaña de amedrentamiento, que iniciaron algunos grupos de civiles armados en medio del bloqueo de carreteras de los sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). "Al momento (sólo se trata de) acciones de amedrentamiento, son acciones que esperemos no lleguen a ningún lado y el pueblo de Bolivia tiene que estar absolutamente tranquilo porque, por lo visto en las imágenes, no es nada de riesgo para el potencial operativo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional", aseguró en entrevista con Bolivia TV. Según la autoridad gubernamental, lo que se ve en los videos y fotografías, que los grupos armados empezaron a difundir en los últimos días de manera intensa en las redes sociales, es sólo parte de una "campaña de atemorización" que busca generar miedo entre la población. Por tanto, "no crean todo lo que ven, además tengan fe y confianza en sus Fuerzas Armadas, les garantizamos que, conociendo medianamente las capacidades operativas, Bolivia va a estar tranquila", ratificó. Asimismo, instó a los grupos movilizados a no equivocarse con este tipo de amenazas. Pues con "amedrentar al pueblo boliviano, con envalentonarse mostrando un armamento, que además es bastante antiguo, no van a lograr hacer daño al pueblo boliviano", insistió. Sin embargo, López considera que el conflicto -iniciado por grupos afines al MAS en demanda de que las elecciones se realicen el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, como estableció el Tribunal Supremo Electoral (TSE)- debería llegar a su fin con la aprobación de una ley en el Legislativo, que ratifique y garantice la realización de los comicios en la fecha determinada por el ente electoral. Pero, "a partir de ese momento, si (continúan) los conflictos, quiere decir que están buscando otra cosa. Por lo tanto, la reacción del Gobierno también debiera ser otra (porque hasta ahora) hemos sido pacientes, hemos sido considerados", advirtió.