Sedes de Chuquisaca pide a los seguros implementar diagnóstico y tratamiento para sus asegurados





11/08/2020 - 17:29:00

Sucre, (ABI).- El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Chuquisaca pidió este martes a los seguros de corto plazo asumir la responsabilidad con sus asegurados para implementar procesos de diagnóstico y tratamiento del COVID-19, porque gran parte de las personas que requieren de estos servicios, cuentan con un seguro médico. "Pedimos por favor a los seguros y hospitales que tienen el seguro de muchas personas, asumir la responsabilidad de poder implementar todo el proceso de diagnóstico y manejo de casos COVID para sus asegurados desde el momento del triaje hasta el seguimiento de los pacientes, para no sobrecargar a los equipos de respuesta rápida del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Médicas (CRUEM) que están saturados", dijo el jefe de la Unidad de Epidemiología del Sedes, Jhonny Camacho. Enfatizó que esta participación de los seguros es fundamental, ya que Sucre continúa con una de las tasas más altas de incidencia, con 125 nuevos casos en un solo día y 44 fallecimientos en los últimos cuatro. "Una gran parte de los pacientes que requieren de diagnóstico de las brigadas médicas de respuesta rápida, tienen algún seguro de salud", precisó. Dijo que, alrededor del 70% de la población en la ciudad de Sucre, que asiste al CRUEM, no tienen un seguro de corto plazo y es a quienes se quiere llegar en su mayoría. Aclaró que varios fallecimientos se produjeron en domicilios, por lo que urgió el diagnóstico oportuno de las brigadas médicas del sistema público que no se dan abasto. Finalmente, alentó a los asegurados a que exijan de sus seguros la atención para la enfermedad del coronavirus.