Gobierno anuncia que no permitirá bloqueos en las ciudades por lo que moviliza a las fuerzas del orden





11/08/2020 - 15:16:08

La Paz, (ABI). - El viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, informó que el Gobierno no permitirá que organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) trasladen el bloqueo de vías a las ciudades, por lo que ya se desplegó un cordón policial y militar alrededor de los principales centros urbanos. Desde "ayer se militarizó el eje central, estamos patrullando con policías y militares. Los bloqueadores pretendían entrar a las ciudades, nosotros no vamos a permitir. Ayer se cumplió la primera acción", manifestó la autoridad. Agregó que el cordón de uniformados busca evitar excesos en las ciudades, en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19, que necesita una atención prioritaria porque se trata de cuidar la salud de la población boliviana. Los sectores sociales afines al MAS, convocados por la Central Obrera Boliviana (COB), iniciaron el pasado 3 de agosto con el bloqueo indefinido de carreteras en demanda de que las elecciones generales se realicen el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, como determinó el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sin embargo, "varios han decidido ya no participar de estos bloqueos, van a replegarse y muchos de estos sectores van a convencer a los sectores movilizados que depongan su actitud (...), nosotros no queremos confrontación", agregó el Viceministro. Entre tanto, los sectores afectados por los bloqueos, como los transportistas que están desde hace más de una semana parados en las carreteras, exigen la pronta intervención de los bloqueos porque se quedaron sin alimentos e incluso les empieza a faltar agua. "Se analiza la decisión de intervenir, está sobre el tapete esta posibilidad, pero lo que por el momento se está haciendo es llevar el oxígeno y medicamentos resguardados por fuerzas del orden", añadió la autoridad.