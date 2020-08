Más de 2.800 transportistas varados en vía al occidente sufren de alimentos e inclemencias del tiempo





11/08/2020 - 15:06:17

Los Tiempos.- El presidente de la Cámara de Transporte Pesado, Rubén Alvarado, informó hoy que al menos 2.800 unidades de transporte se encuentran varadas en la carretera al occidente de Cochabamba. Aseguró que por los bloqueos sufren las inclemencias del tiempo, falta de alimentos, agua e incluso medicamentos. “En la Cumbre tenemos por lo menos 2.800 unidades de transporte que están varados en lo que es la salida y entrada al occidente. Les llegó la nevada que ocasiona problemas ya que congela el aceite, el agua en el radiador. Lo más preocupante es la alimentación, ya no tienen y la población no les está vendiendo alimentación por órdenes a sus dirigentes. Tampoco tienen agua y menos medicamentos”, expresó Alvarado en contacto con Los Tiempos. Aseguró que los transportistas sufren de intimidaciones por lo que no pueden dirigirse a otros lugares para conseguir alimentación o agua. Indicó que se encuentran recolectando alimentos y agua para ayudar a los transportistas varados. Alvarado no descarta presentar demandas penales contra los dirigentes que privan de alimento, agua y medicamento a los transportistas reteniéndolos en los puntos de bloqueo. Además, anunció demandas penales contra las autoridades de Gobierno por omisión de cumplimento de deberes. Piden tregua de 72 horas a bloqueadores y COB El representante del transporte pesado internacional de El Alto, Gustavo Rivadeneira, pidió mediante una carta un cuarto intermedio de 72 horas a la Central Obrera Boliviana (COB) y a los grupos de bloqueadores para que permitan el paso de los cientos de camiones varados en las principales carreteras del país. "Le pedimos a los ejecutivos de la Central Obrera Boliviana (COB), a los grupos movilizados que den un cuarto intermedio de 72 horas para poder movilizar todos los camiones que se encuentran en la carretera", demandó el representante, según citó ANF. Desde el lunes de la semana pasada organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) realizan un bloqueo de carreteras bajo la convocatoria de la COB, situación que ha generado que miles de motorizados se encuentren parados en las carreteras con alimentos e insumos médicos, lo que ha causado muertes en los hospitales por falta de oxígeno medicinal.