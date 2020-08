Senador del MAS convoca a sectores sociales a levantar movilizaciones y evitar enfrentamientos







11/08/2020 - 14:47:50



La Paz.- El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Senadores, Efraín Chambi, exhortó a los sectores movilizados a aceptar la fecha de las elecciones y levantar los bloqueos, a tiempo de lamentar que el gobierno transitorio haya esperado más de diez días para convocar al diálogo.



Asimismo, el legislador señaló que la decisión fue asumida de manera orgánica desde la presidencia del MAS-IPSP, e instó a retomar el diálogo como única salida para garantizar la fecha de realización de elecciones en esta gestión, dice una nota del Senado.



“Exhortar al pueblo boliviano de que no lleguemos a enfrentamientos, al sector urbano de que no hay necesidad de activar violencia ni por parte de los motoqueros ni los cívicos, lo mismo al sector de los auto convocados. No hay necesidad de seguir bloqueando porque estamos estrangulando la economía popular, pero sobre todo afectando la economía del Estado boliviano”, manifestó Chambi.



Por otro lado, Chambi, señaló que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), asumió un rol importante como facilitadores, generando un diálogo con los sectores movilizados.



“Entiendo que hay un cuarto intermedio en el diálogo generado el pasado fin de semana y que la fecha propuesta por Salvador Romero, Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aún está siendo valorado por los sectores sociales, esperemos que en estos días exista una respuesta y puedan dar una salida democrática al país”, remarcó el legislador.



Finalmente, el senador Efraín Chambi, informó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) continuará coadyuvando en el diálogo con las instancias correspondientes.



“La Asamblea siempre estará dispuesta a coadyuvar y facilitar todos los mecanismos que en competencia nos faculta, si nuevamente tenemos que constituirnos en convocar al diálogo entre el Órgano Electoral, la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad, lo vamos a hacer, siento que son días claves para poder superar este tema”, finalizó el senador Chambi.