Sedes Cochabamba: Si el oxígeno no pasa los bloqueos no se podrá cubrir la demanda de los pacientes





11/08/2020 - 08:42:07

Cochabamba, (ABI).- El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Yercin Mamani, advirtió que de no liberarse las carreteras para el paso de carros cisternas, no se podrá atender las demandas de oxígeno medicinal de los pacientes con coronavirus COVID-19 y otras enfermedades en Cochabamba. "Si no pasan las cisternas que transportan oxígeno hacia Cochabamba, lo que llegue por vía aérea, más toda la producción local, no cubrirá los requerimientos en nuestro departamento", informó ante la Sala Situacional. Organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) bloquean varias regiones del país, exigiendo la realización de elecciones el 6 de septiembre, contrario a la determinación del Órgano Electoral, de postergar los comicios hasta el 18 de octubre. El director del Sedes dijo que la producción de oxígeno medicinal de las empresas Nitrox, Praxair y PSA Gases Bolivia es de 635 cilindros por día y la demanda actual es de hasta 7.000 diarios, por lo que la única opción es el transporte por carretera. Mamani solicitó a la Asamblea Legislativa Departamental nombrar representantes para reforzar la comisión organizada por la Sala Situacional que gestionará la llegada de oxígeno a Cochabamba. De acuerdo a Mamani, las existencias de oxígeno podrían durar de 3 a 5 días, dependiendo del número de pacientes en ese mismo lapso de tiempo. Por su parte, la Secretaria de salud de la Alcaldía de Cochabamba, Giovanna Colodro, puso en tela de juicio los datos proporcionados por el Sedes, advirtiendo que el déficit de oxígeno en los hospitales llegó a un punto crítico. "Los números que tiene el doctor deben demostrarse, no se puede decir que nuestras empresas nos van a ayudar y eso nos permitirá sostener, porque eso es mentira", agregó. Advirtió que la única forma de cubrir la demanda de oxígeno medicinal es con los carros cisternas provenientes de Santa Cruz, cuya llegada a Cochabamba está a expensas de los bloqueadores.