Tras incursión de la Resistencia, masistas sacan grupos armados





11/08/2020 - 08:31:55

Página Siete.- Grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) se movilizan con armas de fuego en al menos dos regiones (Cochabamba y La Paz) como una respuesta a la incursión de la Resistencia Juvenil Cochala que el pasado fin de semana desbloqueó una de las principales avenidas de su ciudad. Diferentes medios de comunicación difundieron videos de estos grupos irregulares que, en una suerte de venganza por el desbloqueo, amenazan con atacar las ciudades. Entre el sábado, domingo y lunes pasados, grupos de civiles se enfrentaron a los bloqueadores que impiden el paso de motorizados, incluso ambulancias y camiones con tanques de oxígeno, en las carreteras. En Cochabamba se produjeron enfrentamientos en la avenida Blanco Galindo. En La Paz se registraron conflictos en la plaza Abaroa. Y en Santa Cruz hubo rehenes y heridos con armas blanca, e incluso armas de fuego de ambos bandos.



Después de la reaparición de la Resistencia en Cochabamba, vecinos de la zona Sur, en especial del barrio K’ara K’ara, se movilizaron en motocicletas y reforzaron sus puntos de bloqueo. Desde el trópico de Cochabamba iniciaron su marcha grupos masistas a pie y en motocicletas para reforzar también los puntos de bloqueo. Estas personas partieron con armas de fuego como fusiles y también armas caseras. En Villa Tunari, decenas de personas con la wiphala como insignia, exhibían sus armas de fuego y salían a la ciudad de Cochabamba ante el aplauso de algunos presentes. De acuerdo con los últimos reportes se sabe que esta caravana no llegó a la ciudad por lo menos hasta el final de la tarde. En La Paz, por otro lado, desde Huarina un grupo de Ponchos Rojos partieron camino a la ciudad de La Paz armados con fusiles y palos, a caballo y en vehículos motorizados. Uno de los dirigentes aseguró: “¡Basta de prohibirnos la salud y educación!, por eso es que hoy estamos movilizados para llegar y hacer un cerco a la ciudad. ¡Túpac Katari vuelve, carajo! Los k’aras van a tener que temblar y van a tener que irse”. En Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, líder de la agrupación Creemos, convocó a la ciudadanía a movilizarse para desbloquear ellos mismos las carreteras, debido a la ausencia de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Es así que la mañana de ayer se registraron enfrentamientos en el municipio de San Ignacio de Velasco. Un informe de la Defensoría del Pueblo da cuenta que tres personas (aparentemente del bando de los bloqueadores) fueron heridas con disparos de armas de fuego. Los heridos fueron identificados como: Ever Alba, de 17 años; Octavio Carballo, de 27 años ; y Aniceto Yale, de 32. “Las tres personas fueron heridas cuando un grupo de cívicos desbloquearon de manera violenta el punto carretero cortado por los comunarios (productores de maní) en Santa Rosa de la Roca, provincia Velasco, a 45 minutos de la comunidad San Martín”, según el reporte de la Defensoría. El ministro de Defensa Luis Fernando López fue consultado con insistencia sobre las acciones que asumirán la Policía y las Fuerzas Armadas ante una situación en la que grupos armados de ambos bandos comenzaron a enfrentarse. La autoridad contestó: “Entiendo la frustración, entiendo perfectamente sus ganas de resolver esta injusticia, pero tenemos que ser inteligentes y pacientes (...) No es momento de jugar a los héroes. Los políticos no se sumen a la acción de valentía de los comités cívicos”. López añadió que se debe mantener la paciencia y que la Policía tiene un control del 100% de la situación. Por otro lado, las Fuerzas Armadas y la Policía también llamaron al diálogo y pidieron a los bloqueadores que desistan de sus acciones terroristas.



Expertos: Seguidores del MAS se movilizan por fanatismo Un sociólogo y un experto en seguridad y defensa consultados por Página Siete coincidieron en que los grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) se movilizan con base en el fanatismo político y la creencia de que estos sectores son el único pueblo. “Están tan fanatizados que se consideran una clase de súper héroes de la historia. Se consideran el único pueblo. Es un fanatismo ideológico asentado en las mentiras que por años fueron introducidas por Evo Morales a esta gente”, indicó Carlos Hugo Laruta, sociólogo y catedrático de la UMSA. Laruta también señaló que los grupos de la denominada Resistencia en La Paz y Cochabamba no son “de larga data”, sino que surgieron como una forma de defensa de la sociedad ante los abusos y agresiones del MAS. “Ellos dejarán de existir cuando la violencia del MAS cese”. La Defensoría del Pueblo, por otro lado, considera que estos grupos tienen “carácter parapolicial y paramilitar” y que disfrutan de la aquiescencia de la Policía y del Gobierno. “Este tipo de accionar ya ha sido denunciado por la Defensoría como por organismos internacionales”, señaló la Defensoría en un pronunciamiento. Por otro lado, Samuel Montaño, experto en seguridad y defensa, indicó que no se puede hablar de grupos irregulares, sino de “grupos de fanáticos”, y que en el caso de los afines al MAS están armados no sólo con palos y piedras, sino también con armas de fuego y explosivos que son fáciles de conseguir en el país. “Las Fuerzas Armadas y la Policía tienen la obligación de intervenir; pero la verdad es que las Fuerzas Armadas se encuentran con dificultades por la pandemia y el mal manejo de sus recursos”, dijo Montaño.