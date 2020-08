Veltzé dice que declinar candidatura de Añez restablecería legitimidad del Gobierno





11/08/2020 - 08:29:53

Erbol.- El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé manifestó este lunes que retirar la candidatura de Jeanine Añez, restablecería la legitimidad al Gobierno, en el camino de la transición democrática y solucionar el conflicto social que atraviesa el país. Dijo que un Gobierno de transición debe ser extraordinariamente imparcial y estar en el medio de la balanza, pero la candidatura de la Presidenta le quitó legitimidad y ha generado una polarización muy fuerte. “El Gobierno de transición debe ser un puente amplio y ancho que permita transitar de un estado de crisis a una renovación democrática. Lamentablemente este puente está lleno de obstáculos y está cargado de confrontación y afectado por la decisión de la propia presidenta de convertirse en candidata, lo cual le quita imparcialidad y legitimidad”, sostuvo en entrevista con La Mañana en Directo de ERBOL. Rodríguez, que también en su momento lideró un proceso de transición, señaló que salir de una crisis de esta magnitud requerirá de “grandes decisiones” de autoridades y sectores sociales. En ese marco, exhortó “por favor” que los políticos dejen a un lado sus “cálculos personales y pretensiones presidenciales”, para suscribirse a un diálogo efectivo. Apuntó que, si Jeanine Añez toma una decisión en ese sentido, de dejar las pretensiones presidenciales, restablecería la legitimidad de su Gobierno y aclararía que cuando habla lo hace como Presidenta y no como candidata. “Una decisión de esa naturaleza reestablecería la legitimidad de su gobierno, ya estaríamos todos claros que cuando la escuchamos, estamos siguiendo a una Presidenta y no a una candidata”, afirmó. Señaló, sin embargo, que como se espera que Añez deje su candidatura, también paralelamente Evo Morales y los candidatos del MAS deben invocar a la pacificación. “Así como deberíamos esperar que Jeanine Añez renuncie a su candidatura, deberíamos esperar que Evo Morales y sus candidatos hagan una explícita invocación a la pacificación a sus aliados, los movimientos sociales, la Central Obrera y ese conjunto de ciudadanos que han mostrado una insatisfacción con la fecha de las elecciones”, manifestó. Este lunes las organizaciones sociales afiliadas a la COB cumplieron su octavo día de bloqueo en rechazo a que las elecciones se realicen el 18 de octubre. Los intentos de diálogo no llegaron a un acuerdo, mientras que ya existen bloqueadores, como en El Alto, que ahora exigen la renuncia de la presidenta Añez.