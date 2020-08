Ministro de Gobierno: Estamos tratando de evitar una guerra civil en este país





11/08/2020 - 08:12:40

La Paz, (ABI). - El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que se trabaja de manera intensa en la búsqueda de la solución a la crisis política en Bolivia tratando de evitar una posible guerra civil mediante el diálogo y tiene la esperanza de que el conflicto se resolverá en cuestión de horas. "Estoy metido las 24 horas al día buscando la solución de conflicto, tratando de que se evite una guerra civil, nosotros estamos tratando de evitar una guerra civil en este país, (pero) tenemos las horas contadas para ello, se lo garantizo", dijo Murillo, en una entrevista con el periodista Fernando del Rincón de CNN. La autoridad tiene la seguridad de que se solucionará el conflicto porque todavía se continúa trabajando en las negociaciones para que se levanten los bloqueos. "Estamos tratando de salvar vidas por un lado y por otro lado que no muera más gente en una mayor confrontación, sabemos que hay gente armada, lo hemos denunciado, pero estamos tratando de bajar la conflictividad, es muy difícil la labor. (Pero) estamos con la Iglesia, está la comunidad internacional en el diálogo, hay todo un equipo grande trabajando en esto", sostuvo. En ese sentido, remarcó que no se trata de solamente salir a las calles con las fuerzas del orden "a meter bala" a los manifestantes debido a que en la actual coyuntura "no es lo que se debe hacer". Pues ese extremo "generaría caos en el país, generaría mayor contagio (del coronavirus), mayor muerte, muerte por bala y muerte por el COVID-19, sería terrible y sería prácticamente insostenible el tema", advirtió. Además, negó de manera enfática de que se trate de un "cálculo político" la no intervención de los bloqueos, pues el país está en una "crisis política terrible". "Si fuera un cálculo político el nuestro, intervendríamos inmediatamente, meteríamos soldados, policías y empezaríamos a intervenir en los 151 bloqueos que hay al momento, (pero no es el caso)", sostuvo. Los sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) iniciaron el pasado 3 de agosto con el bloqueo indefinido de carreteras en demanda de que las elecciones generales se realicen el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, como determinó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).