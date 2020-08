La Paz necesita 30 t de oxígeno por día, por bloqueos recibe 7





11/08/2020 - 08:04:09

Página Siete.- Los 32 hospitales públicos, de la seguridad social y privados que tienen camas de terapia intensiva en La Paz necesitan 30 toneladas de oxígeno por día, pero a causa de los bloqueos sólo reciben siete cada jornada. Según las autoridades, existe racionalización de este insumo y por eso no pueden abrir dos establecimientos de salud para atender a la población. Los familiares de los pacientes y los médicos están desesperados. “En el hospital nos dijeron que el oxígeno sólo alcanzará hasta el mediodía. Mi papá necesita de este insumo para vivir. Estamos rezando para que dejen pasar los cisternas en los puntos de bloqueos”, contó ayer entre lágrimas Juana. Explicó que mucha gente está en busca de oxígeno, pero lastimosamente no encuentran. “Es preocupante tener una crisis de oxígeno”, dijo. El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz Ramiro Narváez explicó que la demanda de oxígeno es muy alta y se incrementará en las tres siguientes semanas, cuando la pandemia alcance su pico más alto en el departamento. “En este momento necesitamos entre 20 y 30 toneladas o 30.000 litros de oxígeno por día. Pero lastimosamente la empresa H3 produce en Palcoco cinco toneladas y el puente aéreo trae dos. En total sólo recibimos siete toneladas por día, eso no es ni la cuarta parte de lo que necesitamos”, indicó Narváez. La autoridad local explicó que antes el consumo regular era de cuatro litros por minuto, pero en la actualidad subió a 1.000 y en terapia intensiva a 50 litros por minuto. Debido a ello, Narváez indicó que los 32 hospitales entre públicos, privados y de la seguridad social que cuentan con camas de terapia intensiva -donde actualmente se tiene internados a pacientes con coronavirus u otra patología- requieren este insumo. Entre los hospitales públicos están el de Clínicas, el del Niño, el de la Mujer, el Gastroenterológico de La Paz, además el Los Andes, Boliviano Holandés y Corea de El Alto. Y en caso de los de la seguridad social están el Hospital Obrero, el del seguro universitario, de la banca privada y la banca estatal. Entre los privados se encuentran el Arco Iris, el Juan XXIII, el Metodista y otros. Según el director del Sedes, los más de 30 hospitales reciben provisiones de oxígeno de dos empresas: H3 y Praxair que los últimos días tuvieron problemas para trasladar el insumo al departamento por los bloqueos que se reportan en el país. Desde hace ocho días, campesinos, afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y personas afines al MAS realizan más de 150 bloqueos en todo el país en demanda de elecciones generales antes de 18 de octubre, última fecha que eligió el Tribunal Supremo Electoral como día de comicios. Por estas medidas de presión se paralizó el paso de los cisternas de oxígeno, elemento vital para los pacientes internados en terapia intensiva e intermedia de los nosocomios. “La solución sería que los bloqueos dejen pasar a 20 toneladas por día”, insistió Narváez y señaló que el déficit de este insumo está generando un caos en los hospitales y una tensión entre los galenos. “El desastre es total”, agregó. El presidente del Colegio Médico de La Paz Luis Larrea solicitó de forma urgente que se restablezca la dotación de este insumo. “Todos los internados son oxígeno-dependientes y si no tienen este elemento, pueden fallecer”, advirtió. Tanto Narváez como Larrea lamentaron que por la falta de oxígeno no se pueda abrir dos hospitales, el del Sur de El Alto y el del Tórax de La Paz. “Teníamos que abrir esta semana el Hospital del Sur de El Alto. Es un establecimiento grande que tiene más de 200 camas; también teníamos que reanudar operaciones en el Hospital del Tórax que está cerrado, pero no hay oxígeno, con qué vamos a internar. Por eso decidí priorizar el oxígeno para el Materno y no habilitar aún ambos hospitales. Es una pena, pero no tengo otra alternativa”, sostuvo Narváez. El ministro de Defensa Fernando López informó que una caravana con tanques que llevan 66 toneladas de oxígeno partió ayer de la ciudad de Santa Cruz al occidente del país para entregar el insumo a los hospitales. Los vehículos salieron escoltados por la Cruz Roja y por helicópteros de las Fuerzas Armadas. Se estima que el conjunto de motorizados llegará a La Paz en dos días.