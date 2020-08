Bloqueos dejan sin azúcar y alcohol almacenes de Guabirá en Cochabamba y La Paz







10/08/2020 - 21:50:37



El Deber.- Los bloqueos afectan el abastecimiento de insumos básicos en las principales capitales del interior como La Paz y Cochabamba. En ambas regiones, el suministro de azúcar y alcohol se agotó debido a la medida de extrema de presión, informó este lunes el Ingenio Azucarero Guabirá.

Desde hace una semana grupos afines al Movimiento al Socialismo (MAS) mantienen bloqueadas las principales carreteras del país. Los movilizados exigen la realización de elecciones el próximo 6 de septiembre y la renuncia de la presidente, Jeanine Áñez.

El gerente general de Guabirá, Bernardo Cuéllar reveló que los bloqueos generaron serios problemas logísticos que impiden surtir sus almacenes en capitales como La Paz y Cochabamba.

Cultivadores de hortalizas y frutas de Santa Cruz reportan que la producción en tránsito se pudre y la que queda en los chacos correrá la misma suerte porque los agricultores decidieron que así sea por temor a saqueos

En este contexto, sostuvo que el perjuicio no solo se está dando este año, sino también afectará el próximo, porque incluso se perjudica la exportación de la cuota americana de azúcar. “Ese es el principal factor negativo, hoy no podemos sacar azúcar ni alcohol; por ejemplo, no hay alcohol en La Paz ni Cochabamba” dijo.

Sin embargo, destacó que el ingenio tiene muy buena producción, “arriba de 25.000 quintales por día en promedio” pero el ingenio tiene pocos almacenes.

“Estamos buscando otro lugar para llevar nuestra producción debido a estos temas del bloqueo, porque debíamos estar en los puertos, tanto con la azúcar cruda como la azúcar refinada”, dijo.

Mariano Aguilera, presidente de Guabirá, sostuvo que se está haciendo todo lo posible para abastecer a todos los departamentos del país; sin embargo, por la medida de presión la industria tiene camiones parados con 800 toneladas de azúcar en Montero, Cochabamba y La Paz.