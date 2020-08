Paz Zamora a Evo: ¡Basta ya! Has hecho un enorme daño al país





10/08/2020 - 21:45:48

Correo del Sur.- El expresidente Jaime Paz Zamora mandó a callar este lunes al también expresidente Evo Morales en Twitter, luego de que este se manifestara sobre la crisis política y social que vive el país. “¡Por qué no te callas! ¡Basta ya! Has hecho un enorme daño al país en tus 14 años. Y ahora disparando cobardemente desde tu escondite en BAires has añadido a tu macabra lista 31 muertes más. No tienes moral para hablar de democracia. El pueblo Boliviano te derrotará en las urnas (sic)”, escribió Paz Zamora en la red social. Morales, en otro tuit, había llamado a los dirigentes que promueven los bloqueos en la país a elegir “responsablemente” entre la renuncia de la presidenta Jeanine Áñez y unas “prontas” elecciones. “#Bolivia vive momentos difíciles. Los dirigentes y las bases sociales movilizados deben optar responsablemente entre la renuncia de Áñez que postergará aún más nuestro retorno a la democracia o elecciones prontas con la garantía de Naciones Unidas (sic)”.