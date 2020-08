Guabirá con récord en la molienda expresa preocupación por los bloqueos de carreteras





10/08/2020 - 19:34:20

Santa Cruz.- El Ingenio Azucarero Guabirá anunció este lunes, un nuevo récord de molienda en la historia del Ingenio con 20 mil toneladas de caña por día, logrando alrededor de un millón de toneladas de caña molida hasta la fecha. "Este trabajo permitirá cumplir los compromisos del sector cañero con el mercado nacional y los de exportación. Nuestra meta es lograr moler dos millones seiscientas mil toneladas hasta fin de año, lo lograremos, siempre y cuando no tengamos mayores inconvenientes en sacar nuestra producción”, dijo Mariano Aguilera, presidente del Ingenio. Guabirá se encuentra con una producción de un millón de toneladas, supera los 31 millones de litros de alcohol y 1.112.000 quintales de azúcar. Aguilera sostuvo que, “por los bloqueos se tiene problemas para llegar a los diferentes Departamentos, se está haciendo todo lo posible para abastecer, tenemos camiones parados con 800 toneladas de azúcar en Montero, Cochabamba y La Paz; si no llegan en estos tres días hasta el puerto, el barco va a zarpar sin nuestra carga y no se podrá cumplir con la cuota americana, traduciéndose en grandes pérdidas para el sector”. “SE ENTREGARÁ TRANQUILAMENTE LA MATERIA PRIMA QUE TENEMOS EN EL CAMPO” Por su parte, el Presidente de la Unión de Cañeros Guabirá UCG, Alcides Córdova expresó su preocupación referente a la situación actual del transporte de carga que se encuentra retenido debido a los bloqueos en las carreteras principales de Bolivia. Asegura que esto causa una afectación tanto para la economía del país, como también para los intereses del sector cañero, “necesitamos llevar nuestra producción a los puertos para poder cumplir con los compromisos de exportación de la cuota americana y estos bloqueos nos impiden continuar y nos va a llevar a una crisis que el sector cañero viene aguantando hace muchos años”, acotó. Córdova informó que desde hace tiempo se han venido haciendo inversiones en el Ingenio para incrementar sus moliendas. En ese sentido, lo define como “buena noticia” ya que han logrado rebasar y lograr un nuevo récord de molienda de caña; “eso nos pone felices como cañeros, porque vamos a poder entregar tranquilamente la materia prima que tenemos en el campo”. “EL STOCK DE AZÚCAR Y ALCOHOL SE ACABÓ EN LA PAZ Y COCHABAMBA” El Gerente General de Guabirá, Bernardo Cuéllar, explicó que los problemas de logística son muy graves. Manifestó que el perjuicio no solamente se está dando este año, sino también afectará el próximo, “la cuota americana se mueve de la siguiente forma: Si usted cumplió este año, hay un porcentaje más que le dan por el cumplimiento de la cuota. Como este año Bolivia no va a poder cumplir, no va a haber un aumento el próximo año. Ese es el principal factor negativo, hoy no podemos sacar azúcar ni alcohol; por ejemplo, no hay alcohol en La Paz ni Cochabamba” dijo. Sin embargo, destacó que el Ingenio tiene muy buena producción, “arriba de 25 mil quintales por día en promedio y el problema es que Montero tiene pocos almacenes y estamos buscando otro lugar para llevar nuestra producción debido a éstos temas del bloqueo, porque debíamos estar en los puertos tanto con el azúcar cruda como el azúcar refinada, no solamente para la cuota americana, sino también ya teníamos otros compromisos con gente tan seria como Coca-Cola Venezuela, Coca-Cola Colombia y otros clientes más, con los cuales se van a retrasar estos pedidos que teníamos”, finalizó.