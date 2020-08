Ministerio Público admite denuncia contra Morales, Arce, Choquehuanca y Huarachi. Hay 5 órdenes de aprehensión





10/08/2020 - 14:59:18

La Paz.- El fiscal departamental de LaPaz, Marco Antonio Cossio, informó este lunes que se admitió tres procesos contra 12 personas y que ya se emitieron cinco órdenes de aprehensión por los bloqueos y hechos de violencia. Cossío informó este lunes que ha admitido la denuncia contra el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, Evo Morales y los candidatos del MAS Luis Arce y David Choquehuanca, además de otras personas, respecto al conflicto social con bloqueos que vive actualmente el país. Cossío recordó que el Gobierno presentó las denuncias contras los dirigentes, debido a los bloqueos suscitados desde la semana pasada. A su turno, el fiscal del caso Alexis Vilela señaló que los tipos penales por los cuales se investiga a esas personas son terrorismo, genocidio, delitos contra la salud pública, entre otros. Vilela anunció que la comisión de fiscales analizará emitir citaciones a los denunciados, para que las mismas sean diligenciadas. Cossío enfatizó que el Ministerio Público actuará en el marco de la objetividad y no bajo presión política, puesto que no obedece a un partido ni procede al “calor de las peticiones”. Loa bloqueos fueron convocados por la COB y organizaciones del MAS que rechazam esperar hasta el 18 de octubre para realizar las elecciones. Órdenes de aprehensión El Fiscal Departamental indicó, además, que desde el 5 de agosto la Fiscalía lleva adelante un proceso contra 12 personas y que ayer se han emitido cinco órdenes de aprehensión para que la Policía efectivice los mismos, informó Erbol. No reveló la identidad de quienes tienen orden de aprehensión, pero aclaró que están vinculados a los bloqueos. El fiscal Vilela acotó que las personas con órdenes de aprehensión fueron identificadas gracias a declaraciones tomadas.