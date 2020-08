Procuraduría pide al presidente de la CIDH pronunciarse sobre el respaldo a un mensaje de Evo Morales





10/08/2020 - 14:50:13

La Paz, (ABI).- El Procurador General del Estado, José María Cabrera, pidió este lunes al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, un pronunciamiento del organismo sobre el respaldo -brindado el 28 de julio desde su cuenta en Twitter (@JoelHernandezG) - a un mensaje del expresidente Evo Morales. "Señor Joel Hernández García, con relación a la ambivalente réplica realizada por la Comisión IDH, lo insto a que, en su calidad de presidente de ese Órgano internacional, tenga la hidalguía de reconocer públicamente el error cometido y no negarlo, pues no se puede tapar el sol con un dedo", señala parte de la nota enviada el 5 de agosto. La carta fue enviada luego que una publicación atribuida a la CIDH informara que no hubo un respaldo institucional y que, de haberse colocado un "Me Gusta" desde esa cuenta al mensaje de Morales, como se constató en capturas de pantalla realizadas por internautas, se trataría de un error por el que la CIDH no asume ningún compromiso. Cabrera manifestó que el Estado boliviano espera que el funcionario o persona que "cometió tal ilícito" sea identificado y se le imponga la sanción correspondiente. Agrega que, en caso contrario, la Procuraduría acudirá a los órganos competentes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunciando la parcialización de la CIDH y emprenderá las acciones legales que sean necesarias. El 29 de julio, un día después de registrarse la interacción al mensaje de Morales, la Procuraduría solicitó que el órgano internacional se retracte y pida disculpas públicas mediante una carta enviada al Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao. "Los bolivianos vuelven a vivir la escasez: largas filas para comprar alimentos, medicamentos y gas en medio de la incertidumbre y pandemia. El pueblo no solo tiene que luchar contra el #Coronavirus sino por sobrevivir como puede, en total abandono", escribió Morales en su cuenta de Twitter (@evoespueblo) el 28 de julio, acompañado de un video. La Procuraduría calificó la publicación del exmandatario como "una opinión política sediciosa y dirigida a la confrontación entre bolivianos como parte de su campaña orientada a la desinformación y desestabilización del país". La misiva recuerda que, conforme al mandato otorgado por la Convención Americana de derechos humanos, la CIDH representa a todos los miembros de la OEA con la función de promover la observancia de los derechos humanos en la región. "Sin embargo el sesgo político evidenciado, empaña la imparcialidad con la que debe atender los casos, peticiones y medidas cautelares, así como los informes temáticos y otros que involucren a Bolivia", complementa. La institución considera que la Comisión incumplió con este hecho la Carta de la OEA que establece que todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social.