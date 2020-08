Gobierno traslada 66 toneladas de oxígeno desde Santa Cruz escoltadas por militares y policías





10/08/2020 - 13:13:16

La Paz, (ABI).- El Gobierno nacional este lunes dispuso el traslado de 66 toneladas de oxígeno desde Santa Cruz a La Paz, y con la previsión de que llegue también a Oruro y Cochabamba para abastecer a los centros hospitalarios de este insumo, que escasea a causa de los bloqueos, informó el ministro de Defensa, Luis Fernando López. "Desde acá, desde el Cristo Redentor, desde Santa Cruz de la Sierra, tierra bendita que da vida, que da comida y estabilidad a todo un país, se está mandando 66 toneladas de oxígeno a La Paz y va a llegar a La Paz. (...) Estamos llevando vida a nuestros compatriotas de La Paz, Cochabamba, Oruro, El Alto", afirmó la autoridad. López explicó que para este traslado se desplegará un operativo, conjuntamente con la Policía y militares, que acompañarán la caravana de camiones con oxígeno. También irá como veedora una ambulancia de la Cruz Roja internacional. "En términos tácticos y para que esta caravana pueda ir con tranquilidad, y no sufra agresiones, va a haber una estrategia de seguridad aerotransportada. Vas a haber helicópteros de nuestra Fuerza Aérea y de nuestro Ejército, siguiendo el acontecimiento a la caravana", agregó. Hace una semana los sectores afines al Movimiento al Socialismo bloquean las carreteras del país. Esto deriva en el desabastecimiento de medicamentos, oxígeno, productos y alimentos en diferentes regiones y urbes. En tal sentido, el Ministro ratificó que se ordenó a las fuerzas evitar enfrentamientos, pues la misión de los uniformados es resguardar la seguridad de la población. "No existe ninguna muerte por estos conflictos movilizados y no queremos que lo haya. La ley se va a cumplir a como dé lugar, se lo garantizamos. La Policía está al mando del 100 por ciento de todas las movilizaciones en todo el territorio nacional. Pero les pido a los bolivianos, dos milímetros de serenidad, queremos evitar muertes de cualquier bando (...). Aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad les garantizamos, como gobierno, que estarán ante la justicia", añadió la autoridad.