FFAA califican de terrorismo las acciones de civiles armados en bloqueos y exhorta al diálogo





10/08/2020 - 12:56:40

La Paz, (ABI). - Las Fuerzas Armadas (FFAA) calificaron este lunes como acciones de "terrorismo" la movilización de personas civiles armadas en los bloqueos de carreteras, protagonizados por sectores sociales afines al MAS), por lo que exhortaron a deponer actitudes y solucionar el conflicto a través del diálogo. "Hay una preocupación grande en las FFAA (porque) en las redes sociales hay filmaciones y fotografías de personas y grupos de personas con armamento, eso es otra cosa, eso es terrorismo, que afecta directamente a la seguridad del Estado y tenemos la responsabilidad de controlar eso", manifestó Carlos Orellana, comandante en jefe de las FFAA. El jefe militar lamentó que no se haya aprendido de las experiencias de Perú o Colombia, donde durante años sufrieron por grupos armados. "¿Eso estamos buscando? ¿Ese es el destino que queremos los bolivianos para nuestro país?", cuestionó. Sin embargo, remarcó que es importante asumir una actitud de cordura, siempre dentro del marco del entendimiento y la confraternidad. Por eso, "exhortamos a todos los dirigentes que están dirigiendo los bloqueos que depongan su actitud, no le hacen bien al país, no hacen bien a todos los ciudadanos bolivianos, porque estamos atravesando una crisis sanitaria complicada, que se complica aún más con estos bloqueos que perjudican y van en contra de la vida", afirmó. Asimismo, exhortó a las autoridades, legisladores de la Asamblea Plurinacional y a los candidatos a que se puedan reunir nuevamente para extremar todas las medidas y escenarios de diálogo. "En este momento necesitamos que la población boliviana viva en tranquilidad, viva en paz ¿Hasta cuándo nos vamos a enfrentar entre bolivianos? Tenemos que preservar el bien mayor, (es decir) la vida de los bolivianos. Por eso, nuevamente exhortar al diálogo, exhortar a deponer las actitudes", insistió Orellana. Desde el pasado 3 de agosto, la Central Obrera Boliviana (COB) junto a sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) mantienen un bloqueo en distintas carreteras del país, en demanda de que las elecciones generales se realicen el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, como determinó el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Pero "ya se dio la explicación científica de por qué no se puede desarrollar las elecciones el 6 de septiembre, lo hizo el TSE. Entonces ¿cuál es el motivo?, ¿cuál es la razón?, ¿no tenemos capacidad para solucionar pacíficamente?, ¿no tenemos capacidad de sentarnos a dialogar y entendernos? ¿No tenemos capacidad para deponer actitudes intransigentes que dañan al pueblo, que ponen en vilo a un Estado y causa muerte?", cuestionó. Las medidas de presión, en medio de la pandemia, generaron una serie de cuestionamientos, incluso entre algunos organismos internacionales, porque impiden el paso de alimentos, medicamentos y oxígeno medicinal, que se requiere con urgencia para mantener con vida a pacientes críticos con COVID-19 y otras enfermedades.