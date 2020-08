Sector agropecuario nacional pierde $us 13 millones por día de bloqueo





10/08/2020 - 12:27:39

La Paz, (ABI).- El sector agropecuario del país pierde aproximadamente $us 13 millones por día; de ese total, los productores del oriente del país son los más afectados con un perjuicio de $us 8 millones por jornada, informó el vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Óscar Justiniano. "La producción primaria, toda Bolivia tiene producción agropecuaria, nuestras pérdidas están en torno a los 13 millones de dólares por día. Solamente en Santa Cruz como Cámara Agropecuaria las pérdidas están en torno a 8 millones de dólares por día; que son el movimiento y los productos primarios", señaló. Sectores afines al Movimiento al Socialismo (MAS), hace una semana, bloquean distintas carreteras en varios puntos del país. Esto ocasiona que el sector productivo reporte pérdidas millonarias, además impide el paso de alimentos, medicinas y oxígeno a las principales capitales del país. Justiniano detalló que esta medida de presión obliga a los agropecuarios a desechar sus productos en medio camino, debido a que se hecha a perder. Agregó que este perjuicio pone en riesgo el empleo de 15.000 trabajadores del sector. "Quiero que la gente tenga en mente no números grandes, sino, las personas afectadas que se ven obligadas tirar sus canastas con verduras, frutas, las cuales tiene que salir y tiene que hacer la poca plata por día, con la cual sobreviven, porque esa gente no tiene qué vender. Es una lástima, la gente que apenas saca su cosecha y la tiene que botar en el camino", complementó. En tal sentido, el vicepresidente de la CAO anunció que presentarán denuncias penales en contra de los autores materiales e intelectuales de los bloqueos, teniendo en cuenta que esto afecta a la economía del país y la salud de la población.