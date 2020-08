Arrestan en Hong Kong a magnate de la prensa Jimmy Lai por defender la democracia





10/08/2020 - 12:00:18

DW.- La Policía de Hong Kong arrestó este lunes (10.08.2020) al magnate de los medios de comunicación y una de las principales figuras del movimiento prodemocracia Jimmy Lai, en virtud de una ley de seguridad nacional aprobada a fines de junio por presunta confabulación con fuerzas extranjeras, anunciaron un allegado suyo y una fuente policial. "Jimmy Lai está siendo detenido en este momento por colusión con potencias extranjeras", tuiteó Mark Simon, uno de sus colaboradores. Una fuente policial confirmó a la AFP que Lai había sido arrestado por colusión con fuerzas extranjeras, una de las nuevas prohibiciones recogidas en la ley de seguridad nacional, y por fraude. Simon indicó en Twitter que la policía estaba registrando el domicilio de Lai y el de su hijo. Jimmy Lai, de 72 años, es dueño de dos publicaciones abiertamente prodemocracia y críticas con el gobierno de Pekín, el diario Apple Daily y la revista Next Magazine. Considerado un "héroe" Para muchos habitantes de Hong Kong, Jimmy Lai es un héroe, un directivo de la prensa combativo y el único magnate del territorio semiautónomo que se atreve a criticar a Pekín. Pero en los medios oficiales chinos, se lo denuncia como un "traidor", un inspirador de las concurridas manifestaciones prodemocracia que tuvieron lugar en Hong Kong y se le señala como el jefe de un grupo de personalidades acusadas de conspirar con naciones extranjeras para perjudicar a China. A mediados de junio, dos semanas antes de que se impusiera la nueva ley sobre seguridad nacional, Jimmy Lai declaró a la AFP que esperaba que lo detuvieran. "Estoy preparado para ir a prisión", dijo. "Si eso pasa, tendré la oportunidad de leer libros que todavía no he leído. Lo único que puedo hacer es mantenerme optimista". En aquel momento, comentó que la nueva ley "arrodillaría" a Hong Kong. "Reemplazará o destruirá nuestro estado de derecho y destruirá nuestro estatuto financiero internacional", apuntó. Allanamiento a diario Más tarde, decenas de policías hongkoneses allanaron los locales del diario Apple Daily, propiedad del magnate Jimmy Lai, poco después de su arresto, según unas imágenes retransmitidas en directo por periodistas. Los reporteros filmaron y difundieron en directo en sus páginas de Facebook la irrupción de los policías en la redacción del diario, situada en un edificio de un barrio industrial de la periferia de Hong Kong.